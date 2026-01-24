Вкуснейшее яйцо пашот: идеальной формы и без пакетика в кастрюле

Сварить идеальное яйцо пашот с гладким, как мрамор, белком и жидким желтком — мечта многих. Шеф-повар Владимир Чистяков в интервью «Городовому» раскрыл свой профессиональный подход, обойдясь без сложных лайфхаков.
Подготовка воды
Главный секрет — подкисленная вода. «Добавляем уксус. Вода должна быть уксусная», — говорит шеф.
Он не соблюдает точных пропорций, достаточно, чтобы вода стала чуть кислой на запах. Доведите её до кипения, затем убавьте огонь так, чтобы со дна лишь слегка поднимались редкие пузырьки. Активное кипение превратит яйцо в «растекшегося монстра».
Техника варки
В едва бурлящей воде создайте ложкой лёгкое круговое движение, небольшой водоворот. Разбейте очень свежее яйцо в мисочку, а затем аккуратно вылейте его в центр водоворота, поднеся чашку максимально близко к поверхности воды.
Как только белок схватится, аккуратно переворачивайте его ложкой, формируя аккуратную «каплю».
«Если вы будете не переворачивать, оно будет... желток в одном месте, весь белок в другом», — поясняет шеф. Готовьте около 3-5 минут, контролируя степень готовности на глаз.
Финальный штрих
Готовое яйцо аккуратно извлеките шумовкой, промокните бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю воду, и сразу подавайте на тост, авокадо или салат, сбрызнув оливковым маслом и щепоткой соли.