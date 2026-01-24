Вкуснейшее яйцо пашот: идеальной формы и без пакетика в кастрюле

Перейти

Я пожарил свинину по этому рецепту и понял, что зря ел шашлык: отрываю рецепт от сердца

Перейти

Отказался от популярного сервиса, теперь покупаю билеты реально дешево: узнал лайфхак от туроператора

Перейти

Автошколы довели систему до абсурда: зачем им честные ученики, если можно просто растянуть процесс

Перейти

Красить или клеить в 2026 году? О трендах в мире отделки стен рассказал известный дизайнер

Перейти