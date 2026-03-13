От Зеленограда до Твери: первые испытания ВСМ уже в 2027 году

Опубликовано: 13 марта 2026 12:30
 Проверено редакцией
Проект обеспечен финансированием и реализуется по графику.

Проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург полностью профинансирован и движется по плану, заявил министр транспорта Андрей Никитин в интервью Наиле Аскер-заде для ИС "Вести".

Заявление министра

Никитин отметил, что президент Владимир Путин утвердил финансирование проекта. Это концессионное соглашение, где основная часть средств — частные инвестиции, а государство покрывает около трети. Все необходимые деньги уже обеспечены, и реализация соответствует графику.​

Тестирование и запуски

В 2027 году планируется запуск тестового поезда на участке Москва — Тверь для отработки взаимодействия колесо-рельс. Это позволит проверить скорость, комфорт, системы поезда и другие элементы перед полноценной эксплуатацией.

Испытания первых составов на участке Зеленоград — Тверь намечены на осень 2027 года.

Планы поставок и характеристики

До 2030 года поставят 43 высокоскоростных поезда. ВСМ — это специализированная двухпутная электрифицированная линия для скоростей 200–400 км/ч. В России таких пока нет; пилотный проект Москва — Петербург откроется в 2028 году, сократив время в пути до 2 часов 15 минут.​

Автор:
Юлия Аликова
