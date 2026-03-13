От Зеленограда до Твери: первые испытания ВСМ уже в 2027 году

Проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург полностью профинансирован и движется по плану, заявил министр транспорта Андрей Никитин в интервью Наиле Аскер-заде для ИС "Вести".
Заявление министра
Никитин отметил, что президент Владимир Путин утвердил финансирование проекта. Это концессионное соглашение, где основная часть средств — частные инвестиции, а государство покрывает около трети. Все необходимые деньги уже обеспечены, и реализация соответствует графику.
Тестирование и запуски
В 2027 году планируется запуск тестового поезда на участке Москва — Тверь для отработки взаимодействия колесо-рельс. Это позволит проверить скорость, комфорт, системы поезда и другие элементы перед полноценной эксплуатацией.
Испытания первых составов на участке Зеленоград — Тверь намечены на осень 2027 года.
Планы поставок и характеристики
До 2030 года поставят 43 высокоскоростных поезда. ВСМ — это специализированная двухпутная электрифицированная линия для скоростей 200–400 км/ч. В России таких пока нет; пилотный проект Москва — Петербург откроется в 2028 году, сократив время в пути до 2 часов 15 минут.