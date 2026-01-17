Городовой / Город / "Что спрятали под покровом ночи: неожиданные находки на платных парковках Петербурга"
Опубликовано: 17 января 2026 13:17
Комитет по транспорту Санкт-Петербурга подвел итоги контрольного мероприятия по оценке соблюдения ограничений на остановку машин в зонах, где действует платная парковка. В ночь на 16 января сотрудники проверили ситуацию на Дмитровском переулке. Особое внимание уделялось исполнению ночного запрета на оставление автомобилей, который необходим для работы техники по уборке снега.

Ограничение действует раз в неделю — с полуночи до семи утра. По итогам ночной проверки эвакуировали два авто, владельцы которых нарушили запрет. Об этом рассказали представители городской администрации.

Главной целью пилотного проекта, начавшегося в декабре 2025 года, признано обеспечение свободного доступа снегоуборочной техники к проезжей части. Запрет на ночную остановку распространяется на три участка — Дмитровский переулок, улицу Новгородскую и Среднюю Подьяческую. Все эти территории расположены в Центральном и Адмиралтейском районах города.

С декабря по январь с этих улиц вывезли 19 автомобилей, владельцы которых проигнорировали временное ограничение. Организаторами пилотной инициативы выступили профильный комитет транспортной сферы и представители отдела благоустройства. Действующие правила предусматривают, что оставление машины под знаком «Остановка запрещена» с дополнительной табличкой карается штрафом и эвакуацией.

С начала 2026 года в городе по данной причине отправили на спецстоянки свыше 2,5 тысячи машин. Нарушителей предупреждают о мере ответственности.

Автор:
Юлия Аликова
