От Екатерины Великой до ИИ-апокалипсиса: хиты петербургских книжных полок
От Екатерины Великой до ИИ-апокалипсиса: хиты петербургских книжных полок

Опубликовано: 13 марта 2026 17:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Дом книги перечислил самые востребованные книги у петербуржцев.

«Петербургский дневник» и Дом книги запустили совместный проект, который рассказывает о самых востребованных книгах среди жителей и гостей Санкт-Петербурга.​

Историческая литература

Владимир Мединский выпустил книгу «Рассказы из русской истории. Профессионалы империи» (12+), где описаны биографии ключевых фигур прошлого — врачей, ученых, инженеров и учителей, чей вклад в развитие России часто недооценивают.

Мемуары

Большой интерес вызывает «Екатерина II. Мемуары» (12+) — последняя редакция автобиографии императрицы, от ее приезда в Россию до восшествия на престол, с письмами о личной жизни.

Не менее популярны «Воспоминания» князя Феликса Юсупова (16+), где он повествует о жизни аристократии перед революцией, убийстве Распутина и эмиграции.

Краеведческая литература

Книги о Петербурге всегда в лидерах продаж: «Ксения Петербургская. Ангел-хранитель Петербурга» Виктории Гусаковой (12+) раскрывает образ святой и феномен юродства, с иллюстрациями Александра Простева в духе XVIII века.

Для детей вышла «Прогулка по Санкт-Петербургу. Квест-путеводитель» Саши Савояр и Дарьи Нахимовой (6+) — интерактивный квест для знакомства с историей города через задания.

Современная литература

Роман Маргариты Симоньян «В начале было слово, в конце будет цифра» (18+) рисует постапокалиптический мир, где ИИ угрожает человечеству.

Из зарубежных выделяется «Бог всегда путешествует инкогнито» Лорана Гунеля (16+), где встреча героя меняет его мировоззрение.

Автор:
Юлия Аликова
