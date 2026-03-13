От Екатерины Великой до ИИ-апокалипсиса: хиты петербургских книжных полок

«Петербургский дневник» и Дом книги запустили совместный проект, который рассказывает о самых востребованных книгах среди жителей и гостей Санкт-Петербурга.
Историческая литература
Владимир Мединский выпустил книгу «Рассказы из русской истории. Профессионалы империи» (12+), где описаны биографии ключевых фигур прошлого — врачей, ученых, инженеров и учителей, чей вклад в развитие России часто недооценивают.
Мемуары
Большой интерес вызывает «Екатерина II. Мемуары» (12+) — последняя редакция автобиографии императрицы, от ее приезда в Россию до восшествия на престол, с письмами о личной жизни.
Не менее популярны «Воспоминания» князя Феликса Юсупова (16+), где он повествует о жизни аристократии перед революцией, убийстве Распутина и эмиграции.
Краеведческая литература
Книги о Петербурге всегда в лидерах продаж: «Ксения Петербургская. Ангел-хранитель Петербурга» Виктории Гусаковой (12+) раскрывает образ святой и феномен юродства, с иллюстрациями Александра Простева в духе XVIII века.
Для детей вышла «Прогулка по Санкт-Петербургу. Квест-путеводитель» Саши Савояр и Дарьи Нахимовой (6+) — интерактивный квест для знакомства с историей города через задания.
Современная литература
Роман Маргариты Симоньян «В начале было слово, в конце будет цифра» (18+) рисует постапокалиптический мир, где ИИ угрожает человечеству.
Из зарубежных выделяется «Бог всегда путешествует инкогнито» Лорана Гунеля (16+), где встреча героя меняет его мировоззрение.