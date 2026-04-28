Между штормом и летом: зачем идти в «Пенсионерную конюшню» и почему парки в Царском Селе закрыты

В Петербурге и области бушует циклон. Из-за сильного ветра Екатерининский и Александровский парки временно закрыли для посетителей.
Это обычная мера безопасности: старые деревья в парках могут не выдержать резких порывов. Как только шторм утихнет, ворота снова откроют.
Когда ждать тепла?
Синоптики обнадеживают: текущий холод и дождь — это «прощальный аккорд» циклона. Уже совсем скоро в город придет мощное потепление.
Так что этот дискомфорт нужно просто перетерпеть один-два дня. Кстати, недавно из-за такой же непогоды закрывали и парки Петергофа, так что стихия затронула все пригороды.
Летний график и цены
С конца апреля музей-заповедник официально перешел на летний режим работы. Он продлится до середины октября. Что это значит для обычного туриста:
- Екатерининский парк: Вход стал платным, билет стоит 400 рублей.
- Александровский и Баболовский парки: Сюда по-прежнему можно зайти совершенно бесплатно.
- Бесплатные часы: Если хотите сэкономить, приходите в Екатерининский парк рано утром (до 9:00) или вечером (после 19:00) — в это время плату за вход не берут.
- Льготы для пенсионеров: Каждый вторник пенсионеры могут гулять в Екатерининском парке бесплатно.
Что нового посмотреть в этом сезоне?
Музей не просто открывает парки, но и готовит несколько обновлений.
Во-первых, в павильоне «Пенсионерная конюшня» (это необычное здание рядом с Александровским дворцом) открывается новая выставка.
Само здание очень атмосферное — когда-то там доживали свой век заслуженные лошади императорской свиты.
Во-вторых, к началу лета обещают закончить реставрацию знаменитой Пирамиды и Китайского зала. Если вы давно не были в Царском Селе, это отличный повод освежить впечатления и увидеть те уголки парка, которые долго стояли в лесах.