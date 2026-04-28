Между штормом и летом: зачем идти в «Пенсионерную конюшню» и почему парки в Царском Селе закрыты

Опубликовано: 28 апреля 2026 14:27
 Проверено редакцией
Global Look Press / Bulkin Aleksey / news.ru
В популярном петербургском пригороде второй день остаются недоступными Екатерининский и Александровский парки. 

В Петербурге и области бушует циклон. Из-за сильного ветра Екатерининский и Александровский парки временно закрыли для посетителей.

Это обычная мера безопасности: старые деревья в парках могут не выдержать резких порывов. Как только шторм утихнет, ворота снова откроют.

Когда ждать тепла?

Синоптики обнадеживают: текущий холод и дождь — это «прощальный аккорд» циклона. Уже совсем скоро в город придет мощное потепление.

Так что этот дискомфорт нужно просто перетерпеть один-два дня. Кстати, недавно из-за такой же непогоды закрывали и парки Петергофа, так что стихия затронула все пригороды.

Летний график и цены

С конца апреля музей-заповедник официально перешел на летний режим работы. Он продлится до середины октября. Что это значит для обычного туриста:

  • Екатерининский парк: Вход стал платным, билет стоит 400 рублей.
  • Александровский и Баболовский парки: Сюда по-прежнему можно зайти совершенно бесплатно.
  • Бесплатные часы: Если хотите сэкономить, приходите в Екатерининский парк рано утром (до 9:00) или вечером (после 19:00) — в это время плату за вход не берут.
  • Льготы для пенсионеров: Каждый вторник пенсионеры могут гулять в Екатерининском парке бесплатно.

Что нового посмотреть в этом сезоне?

Музей не просто открывает парки, но и готовит несколько обновлений.

Во-первых, в павильоне «Пенсионерная конюшня» (это необычное здание рядом с Александровским дворцом) открывается новая выставка.

Само здание очень атмосферное — когда-то там доживали свой век заслуженные лошади императорской свиты.

Во-вторых, к началу лета обещают закончить реставрацию знаменитой Пирамиды и Китайского зала. Если вы давно не были в Царском Селе, это отличный повод освежить впечатления и увидеть те уголки парка, которые долго стояли в лесах.

Автор:
Юлия Аликова
