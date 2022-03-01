Владимир Мединский

В России количество книжных магазинов за 20 лет сократилось в семь раз

За период с 1990-х годов в России перестали работать 7,5 тысяч книжных магазинов. Теперь по всей стране в общей сложности их осталось меньше тысячи. Такие данные озвучил директор Института социологии Российской академии наук Михаил Горшков на заседании общественного совета по культуре.