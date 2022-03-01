Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о тяжелом, но продуктивном разговоре со своим украинским коллегой Владимиром Зеленский, который состоялся незадолго перед российско-украинскими переговорами в Гомельской области. Подробности пишет РИА Новости.
Начальный этап российско-украинских переговоров внушает осторожный оптимизм, а сами переговорщики сработали на блестящем уровне. Такое мнение о результатах встречи делегаций России и Украины в Гомельской области Белоруссии высказал президент республики Александр Лукашенко, передает ТАСС.
По итогам российско-украинских переговоров президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев пока не добился нужных для себя результатов. Об этом пишет РИА Новости.
Второй раунд переговоров между Россией и Украиной состоится на границе Польши и Белоруссии в ближайшие дни. Об этом по итогам первого раунда переговоров по ситуации на Украине заявил помощник президента России, возглавляющий делегацию из Москвы, Владимир Мединский.
В Белоруссии завершился первый раунд переговоров российской и украинской делегаций по ситуации на Украине.
Российско-украинские переговоры начались в Гомельской области Белоруссии, недалеко от украинской границы. Сторонам предстоит найти мирное решение вооруженного конфликта. Подробности встречи сообщают белорусские СМИ.
Российско-украинские переговоры начнутся ориентировочно в 12:00. Об этом сообщил глава делегации России помощник президента РФ Владимир Мединский, передает РИА Новости.
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