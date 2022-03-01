Все новости / Владимир Мединский

Владимир Мединский

Политика
Президент Белоруссии Лукашенко назвал разговор с Зеленским тяжелым
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о тяжелом, но продуктивном разговоре со своим украинским коллегой Владимиром Зеленский, который состоялся незадолго перед российско-украинскими переговорами в Гомельской области. Подробности пишет РИА Новости.  
01 мар 2022 16:23
Политика
«Просто красавцы»: Лукашенко оценил работу украинских и российских переговорщиков
Начальный этап российско-украинских переговоров внушает осторожный оптимизм, а сами переговорщики сработали на блестящем уровне. Такое мнение о результатах встречи делегаций России и Украины в Гомельской области Белоруссии высказал президент республики Александр Лукашенко, передает ТАСС.
01 мар 2022 13:19
Политика
РФ и Украина продолжат переговоры в ближайшие дни
Второй раунд переговоров между Россией и Украиной состоится на границе Польши и Белоруссии в ближайшие дни. Об этом по итогам первого раунда переговоров по ситуации на Украине заявил помощник президента России, возглавляющий делегацию из Москвы, Владимир Мединский.   
28 фев 2022 21:39
Политика
Стартовали переговоры делегаций России и Украины
Российско-украинские переговоры начались в Гомельской области Белоруссии, недалеко от украинской границы. Сторонам предстоит найти мирное решение вооруженного конфликта. Подробности встречи сообщают белорусские СМИ.
28 фев 2022 15:21
Общество
Открытие закладного камня памятника Александру III пройдет 10 марта в Гатчине
Закладку основания будущего памятника российскому императору посетят видные деятели российской политики и исторической науки. Установку самого памятника планируется произвести до конца текущего года. Напомним, что возведение монумента Александру III Миротворцу является одним из пунктов национального проекта «Культура» на этот год и реализуется Российским военно-историческим обществом.  
06 мар 2020 19:50
Шоу-бизнес
На майских выходных россияне останутся без голливудских фильмов
Во время длинных майских выходных кинотеатры сосредоточатся лишь на показе российских картин, ставка будет сделана полностью на русское кино. Это решение принял экс-министр культуры РФ Владимир Мединский.
23 янв 2020 19:12
Шоу-бизнес
Никита Михалков просит Сергея Собянина спасти киноцентр Соловей
Москвичей, организующих акции и пишущих письма в защиту киноцентра "Соловей", поддержал глава Союза Кинематографистов страны Никита Михалков. Он написал обращение к мэру столицы Сергею Собянину. 
20 ноя 2019 12:10
Шоу-бизнес
В России количество книжных магазинов за 20 лет сократилось в семь раз
За период с 1990-х годов в России перестали работать 7,5 тысяч книжных магазинов. Теперь по всей стране в общей сложности их осталось меньше тысячи.  Такие данные озвучил директор Института социологии Российской академии наук Михаил Горшков на заседании общественного совета по культуре.
25 окт 2019 19:13
Шоу-бизнес
Минкульт представил сервис, показывающий, сколько денег потратили на съемки фильма
Минкульт РФ и Фонд кино представили два новых сервиса. Один из них покажет объемы господдержки, а также должников, которым из бюджета выделили средства, но съемки фильмов так и не начались, либо часть денег назад не вернули. Второй проект позволит отследить предпочтения зрителей и численность аудитории.
21 окт 2019 19:54
Город
Музей социалистического быта собирает джинсы деятелей культуры
Джинсы министра культуры России Владимира Мединского станут экспонатом в Музее социалистического быта, который этой осенью открылся в Северной столице. Министр сопроводил свой подарок надписью:
23 ноя 2017 16:37
Город
Об окончательном открытии Ратной палаты объявили в ГМЗ «Царское село»
В Ратной палате открылась финальная очередь экспозиции. Два здания, в которых представлены предметы вооружения и быта времен Первой мировой войны теперь открыты для гостей. На церемонии открытия
04 авг 2017 11:50
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