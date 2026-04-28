В Парголово построили школу на 1,5 тыс учеников - новый образовательный центр Санкт‑Петербурга

В Выборгском районе Петербурга ввели в эксплуатацию новую школу на 1550 мест - огромное четырехэтажное П-образное здание площадью 25,4 тысячи квадратов.
Расположена она в Парголово на улице Тимура Сиразетдинова. 1 сентября 2026 года школа станет корпусом школы №475 и распахнет двери для учеников.
Что внутри
Пространство продумали с умом - потоки младших, средних и старших классов разведены по разным зонам, что и безопаснее, и комфортнее.
Все, что нужно малышне, находится на первом этаже: учебные классы, актовый зал, мастерские, медблок, столовая и целых два бассейна. Один на 25 метров, второй на 10.
Чем заняться на улице
На прилегающей территории ребятам точно не будет скучно. Обустроили настоящий кластер, куда вошли:
- поле для мини-футбола;
- прыжковая яма;
- площадки для командных игр:
- теннисный корт;
- полоса препятствий.
Кроме того, сделали зону для тихого отдыха и отдельную площадку для массовых мероприятий с местом для поднятия флага - торжественные линейки теперь будут проходить с настоящим шиком.
Что еще построят в квартале
Район активно развивается: ранее здесь уже открыли детский сад на 280 мест. А прямо сейчас строится второй сад - уже на 380 малышей. Так что семьи с детьми в Парголово получат всю социальную инфраструктуру в пешей доступности.
