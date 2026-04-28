Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Сад-огород Туризм Кулинария
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

В Парголово построили школу на 1,5 тыс учеников - новый образовательный центр Санкт‑Петербурга

Опубликовано: 28 апреля 2026 13:57
 Проверено редакцией
Городовой ру
фото legion-media
Более 50 кабинетов, два спортзала, бассейн и медиатека: изучаем оснащение новой школы

В Выборгском районе Петербурга ввели в эксплуатацию новую школу на 1550 мест - огромное четырехэтажное П-образное здание площадью 25,4 тысячи квадратов.

Расположена она в Парголово на улице Тимура Сиразетдинова. 1 сентября 2026 года школа станет корпусом школы №475 и распахнет двери для учеников.

Что внутри

Пространство продумали с умом - потоки младших, средних и старших классов разведены по разным зонам, что и безопаснее, и комфортнее.

Все, что нужно малышне, находится на первом этаже: учебные классы, актовый зал, мастерские, медблок, столовая и целых два бассейна. Один на 25 метров, второй на 10.

Чем заняться на улице

На прилегающей территории ребятам точно не будет скучно. Обустроили настоящий кластер, куда вошли:

  1. поле для мини-футбола;
  2. прыжковая яма;
  3. площадки для командных игр:
  4. теннисный корт;
  5. полоса препятствий.

Кроме того, сделали зону для тихого отдыха и отдельную площадку для массовых мероприятий с местом для поднятия флага - торжественные линейки теперь будут проходить с настоящим шиком.

Что еще построят в квартале

Район активно развивается: ранее здесь уже открыли детский сад на 280 мест. А прямо сейчас строится второй сад - уже на 380 малышей. Так что семьи с детьми в Парголово получат всю социальную инфраструктуру в пешей доступности.

Ранее "Городовой" рассказал, как «Фиолетовая» ветка петербургского метро превратилась в бизнес-центр.

Автор:
Анастасия Чувакова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью