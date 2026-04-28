Городовой / Вопросы о Петербурге / Какие интересные глэмпинги есть в Санкт-Петербурге и Ленинградской области?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Сад-огород Туризм Кулинария
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Какие интересные глэмпинги есть в Санкт-Петербурге и Ленинградской области?

Опубликовано: 28 апреля 2026 14:25
 Проверено редакцией
баня, сауна
Global Look Press/Nikolay Gyngazov
Глэмпинг в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — это возможность совместить комфорт современного жилья с отдыхом на природе. В регионе есть разнообразные варианты: от домиков на берегу озёр до сити-глэмпингов в центре города.

Deep Lake House

Глэмпинг расположен в Выборгском районе Ленинградской области, на берегу лесного озера Глубокое, в 1,5 часах езды от Санкт-Петербурга. Здесь есть 6 А-фрейм домиков (домиков-шалашей), спрятанных среди хвойных деревьев. Каждый дом площадью 40 м² разделён на два уровня: на антресоли — спальное место, на первом этаже — гостиная с раскладным диваном и кухонная зона.

Особенности:

  • собственная тропинка к озеру от каждого дома;
  • горячая купель на террасе каждого домика (вода нагревается до 38–40 °C);
  • в домиках есть электричество, санузел с душевой кабиной, Wi-Fi, полотенца, постельное бельё и посуда;
  • возможно размещение с питомцами.

Адрес: Ленинградская область, Выборгский район, Красносельское сельское поселение, посёлок Глубокое.

Eco-Lake

Глэмпинг открылся весной 2024 года на первой линии озера Судаковское, в 1,5 часах езды от Санкт-Петербурга (118-й км Новоприозерского шоссе). Здесь установлены геокупола с панорамным остеклением, отоплением в виде тёплого пола и ортопедическими матрасами.

Особенности:

  • возможность встретить закат в горячей цитрусовой купели с видом на озеро;
  • рядом сосновый бор и озеро, что создаёт атмосферу «дикой» эстетики, но с городским комфортом;
  • добраться можно на авто или на электричке до Приозерска, а оттуда за 15 минут на местном такси.

Адрес: Ленинградская область, Приозерский район, Ларионовское сельское поселение.

Forest Lake

Глэмпинг находится в Выборгском районе, в 50 км от КАД по трассе «Скандинавия» (район посёлка Первомайское). Это закрытая территория в сосновом лесу вокруг небольшого внутреннего озера. Концепция предполагает премиальный отдых с полноценным отельным сервисом.

Особенности:

  • варианты размещения: полусферы с панорамным видом, зеркальные дома, смарт-дома с зоной для барбекю, большие лоджи;
  • на территории есть ресторан, спа-комплекс, бочки фурако, баня и чай с самоваром;
  • возможность прогуляться по пешим или веломаршрутам, покататься на лодке по озеру Высоцкое.

Адрес: Ленинградская область, Выборгский район, Рощинское городское поселение, Рощинское лесничество, Победовское участковое лесничество, квартал №99 часть выдела 41, квартал №109 части выделов 7, 8, квартал №110 части выделов 2, 5, 11.

Скайфолл

Единственный в своём роде сити-глэмпинг в центре Санкт-Петербурга — на крыше бизнес-центра «Лениздат» на берегу реки Фонтанки. Здесь расположены юниты с зеркальными фасадами, системой «умный дом», включающей климат-контроль, эргономичные кровати и домашние кинотеатры.

Особенности:

  • парные из натурального дерева с безопасными печами;
  • тёплые купели под открытым небом;
  • потрясающие виды на город: Исаакиевский собор, Адмиралтейство, «Лахта Центр»;
  • доступен только для гостей старше 18 лет.

Адрес: Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, 59В.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью