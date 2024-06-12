Что запрещено делать туристам на Алтае: нарушите правила — нарветесь на скандал

Алтай — это место, где турист может отдохнуть и душой, и телом. Здесь можно не только полюбоваться природными пейзажами, но и посетить священные места, а также поправить здоровье на святых источниках. Однако есть некоторые ограничения, о которых туристам стоит знать. Вот пять правил, которые нельзя нарушать на Алтае.

Пренебрежение традициями

Многие туристические объекты, такие как пещеры, перевалы, горы и даже отдельные деревья имеют сакральное значение для местных жителей. Поэтому туристам стоит вести себя подобающе, когда они находятся рядом с этими значимыми точками. Конечно, обо всех священных местах гости алтайского края знать не могут, поэтому о них заранее рассказывают гиды. Главное, что стоит учесть — в таких зонах не стоит появляться в слишком открытой одежде, а также громко себя вести и устраивать пикники.

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Повязывать ленточки на деревьях

Здесь часто поклоняются различным божествам и духам, а неотъемлемой частью этого ритуала является повязывание ленточек на ветвях. Туристам, желающим присоединится к этому обряду, сперва стоит узнать, как правильно это делать. Нельзя просто так взять ленточку и прицепить ее к любой ветке. Это могут расценить как оскорбительный жест.

Обычно в таких местах стоят указатели, где подробно расписан порядок действий, или же можно попросить гида рассказать вам о правилах. В целом они везде одинаковые: при первом посещении на ветки дерева повязывают белые чистые ленты из ситца. Привязывать ленточку нужно с восточной стороны, обязательно одним узлом.

Неуважительное отношение к источникам

На Алтае полно священных источников питьевой воды. Через них не принято перешагивать, а еще нельзя шуметь и срывать растения, растущие поблизости. Зато здесь можно остановиться, набрать воды с собой или попить прямо на месте. А алтайцы часто совершают здесь омовение лица и рук и умывают в источниках младенцев.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Отсутствие пропуска

Пограничные районы Горного Алтая славятся такими достопримечательностями, как плато Укок и долина Юстыт. И если группа туристов отправляется туда с гидом, то все организационные моменты ложатся на его плечи. Но вот тем, кто хочет исследовать местности самостоятельно, за два-три дня до поездки нужно оформить специальный пропуск в отделении ФСБ. Если этого не сделать, можно получить штраф.

Приближаться к сусликам

Неочевидный, но очень важный пункт — на Алтае не стоит пытаться контактировать с сусликами и сурками, которых тут немало. Дело в том, что эти животные являются переносчиками множества болезней. Если зверек случайно вас укусит, последствия могут быть очень плачевными. Поэтому лучше держаться от этих представителей фауны подальше.

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Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru