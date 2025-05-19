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Петербуржцы спорят об институте семьи: почему любовь живет три года

19 мая 2025 10:31
Семейная пара
Петербуржцы спорят об институте семьи: почему любовь живет три года
Globallookpress / Pogiba Aleksandra / news.ru

Жители Северной столицы задумались о том, стоит ли жить с человеком, если чувства к нему угасли.

Петербуржцы решили порассуждать о любви и браке в соцсети. А темой для обсуждения стали угасшие чувства между супругами. Многие высказали мнение, что не стоит оставаться с человеком, которого ты уже не любишь, ведь в противном случае — это лицемерие. Однако были и не согласные: все же бытует мнение, что в браке имеет значение не только любовь.

«Если бы люди, прежде чем бежать в ЗАГС, задавали себе контрольные вопросы и честно на них отвечали, разводов было бы меньше. А готов я с этим человеком быть и в любой прогнозируемой ситуации, в радости, беде, заезженном быте? Что могу простить, а что нет? Это поверхностные вопросы. Многого может и не случится, но быть готовым к проблемам, даже к скуке в браке, необходимо», — написал петербуржец.

Совет эксперта

Психолог Андрей Зберовский рассказал «Городовому», как быть в ситуации, если чувства в браке утихли.

«К сожалению, любовь между мужчиной и женщиной является процессом, привязанным к нашему гормональному фону, а наши гормоны, к сожалению, не являются стабильными. И поэтому на протяжении нашей жизни, эмоциональность, ощущения счастья, радости, привязанности, влечения к другому человеку, то есть партнеру, подвергается довольно серьезным изменениям. Отсюда возникает ощущение, что мы разлюбили», — поясняет эксперт.

Как сохранить отношения

По словам психолога, такое состояние не означает, что нужно бежать разводится. Для начала нужно создать условия, чтобы те эмоции вернулись и вы вновь ощутили то, что когда-то чувствовали раньше.

«Лучше всего это, конечно, смех, веселье, интересный досуг, веселая компания, в которую вместе вовлекаются муж и жена, поездки, путешествия, активизация интимных отношений, уделите этому просто большее количество времени», — советует психолог.

Брак — это не только про любовь, но и про заботу и понимание. Если назрели тяжелые времена, то для начала попробуйте восстановить себя и партнера и сделать отношения ярче. Это самое лучшее, что можно сделать тогда, когда кажется, что любовь умерла.

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Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
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