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Вознесение и Троица: священник рассказал, когда важные церковные праздники отмечают в 2025 году

18 мая 2025 15:02
Церковь, свечи
Вознесение и Троица: священник рассказал, когда важные церковные праздники отмечают в 2025 году
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Впереди нас ждут несколько важнейших православных праздников и пост.

Май и июнь — время духовного обновления, особенно после когда верующие участвуют в богослужениях, крестных ходах, молитвах и поминовениях усопших. В эти месяцы православные традиции включают не только торжества, но и чтение многих святых.

Память святого

Иерей Андрей Постернак рассказал «Городовому», какие два значимых праздника нас ждут в ближайшее время.

«Нас ждет большой праздник, связанный с памятью святителя Николая Мерликийского, он состоится 22 мая. Этого святого особенно чтут в России, к нему обращаются в разных тяжелых случаях, а он помогает в таких особых ревностных молитвах, если они обращены к Богу, и он как ходатай за нас перед Богом предстательствует», — рассказал священник.

Один из двенадцати

29 мая нас ждет праздник Вознесения Господня, один из двенадцати главных праздников, отмечаемый на 40-й день после Пасхи. В этот день вспоминается вознесение Иисуса Христа на небеса. Этот праздник является важным духовным событием и всегда приходится на четверг.

«А через полторы недели после этого будет праздник Пятидесятницы (День Святой Троицы) или схождение Святого Духа на апостолов. Это день рождения Церкви, тоже двунадесятый праздник, когда мы вспоминаем такое особое и важное событие, связанное уже с началом церковной жизни после того, как Господь вознесся на небо», — объясняет отец Андрей.

После праздника Троицы наступает пост.

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Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
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