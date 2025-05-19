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Внимание на хвостик: как выбрать ароматную, сладкую клубнику (советы Роскачества)

19 мая 2025 09:33
клубника
Внимание на хвостик: как выбрать ароматную, сладкую клубнику (советы Роскачества)
Фото: Городовой.ру

Не хочется посыпать ее сахаром и забивать вкус.

Сезон клубники не за горами, и Роскачество подготовило рекомендации, как отличить действительно вкусную и безопасную ягоду. Поделиться своими знаниями также согласилась Ирина Козий, гендиректор Ягодного союза.

На что обращать внимание при покупке

По данным Роскачества, качественная клубника должна быть:

  • Ароматной — спелая ягода имеет яркий ягодный запах;
  • С упругой и сухой кожицей — без пятен, вмятин и влаги;
  • С зелёным чашелистиком — засохший «хвостик» говорит о несвежести;
  • Однородной по размеру — если в упаковке ягоды одинаковые, скорее всего, они из одной партии и не были пересыпаны;
  • В небольшой упаковке — лучше брать клубнику в ёмкостях до 1 кг, чтобы избежать «запаривания» и течи.

Особое внимание стоит обратить на дно контейнера — если там скопился сок или видны подгнившие ягоды, от покупки лучше отказаться.

Откуда клубника и как её охлаждают

По словам Ирины Козий, охлаждение ягоды сразу после сбора — ключ к сохранению вкуса и пользы.

Надёжные производители используют специальные холодильные камеры прямо рядом с плантациями, доводя температуру ягод до +2…+4 °C уже в первый час после сбора.

Роскачество подчёркивает: ягоды из сетевых магазинов чаще проходят обязательную проверку качества. В то время как продукция с развалов и «коробок у дороги» может быть выращена с нарушениями — без контроля за дозировкой удобрений и применением химикатов.

Ирина Козий уверяет: опасения о «накачанной» клубнике — мифы, а вот ягоды с избытком нитратов в магазины не попадают — они не хранятся, текут и портятся, поэтому производители избегают перекорма азотом.

Какую ягоду лучше не брать

Роскачество советует избегать:

  • влажных, подмятых и плесневелых ягод;
  • клубники с белыми или зелёными пятнами;
  • ягод без аромата и с грубой текстурой — это признак раннего сбора на стадии технической спелости.

Вывод от Роскачества: выбирайте клубнику с ароматом, свежим хвостиком и сухой кожицей. Лучше — местную, охлаждённую, в маленькой упаковке. И будьте внимательны — даже в сезон встречаются плоды, которым место не в корзине, а в компосте.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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