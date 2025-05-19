Внимание на хвостик: как выбрать ароматную, сладкую клубнику (советы Роскачества)

Сезон клубники не за горами, и Роскачество подготовило рекомендации, как отличить действительно вкусную и безопасную ягоду. Поделиться своими знаниями также согласилась Ирина Козий, гендиректор Ягодного союза.
На что обращать внимание при покупке
По данным Роскачества, качественная клубника должна быть:
- Ароматной — спелая ягода имеет яркий ягодный запах;
- С упругой и сухой кожицей — без пятен, вмятин и влаги;
- С зелёным чашелистиком — засохший «хвостик» говорит о несвежести;
- Однородной по размеру — если в упаковке ягоды одинаковые, скорее всего, они из одной партии и не были пересыпаны;
- В небольшой упаковке — лучше брать клубнику в ёмкостях до 1 кг, чтобы избежать «запаривания» и течи.
Особое внимание стоит обратить на дно контейнера — если там скопился сок или видны подгнившие ягоды, от покупки лучше отказаться.
Откуда клубника и как её охлаждают
По словам Ирины Козий, охлаждение ягоды сразу после сбора — ключ к сохранению вкуса и пользы.
Надёжные производители используют специальные холодильные камеры прямо рядом с плантациями, доводя температуру ягод до +2…+4 °C уже в первый час после сбора.
Роскачество подчёркивает: ягоды из сетевых магазинов чаще проходят обязательную проверку качества. В то время как продукция с развалов и «коробок у дороги» может быть выращена с нарушениями — без контроля за дозировкой удобрений и применением химикатов.
Ирина Козий уверяет: опасения о «накачанной» клубнике — мифы, а вот ягоды с избытком нитратов в магазины не попадают — они не хранятся, текут и портятся, поэтому производители избегают перекорма азотом.
Какую ягоду лучше не брать
Роскачество советует избегать:
- влажных, подмятых и плесневелых ягод;
- клубники с белыми или зелёными пятнами;
- ягод без аромата и с грубой текстурой — это признак раннего сбора на стадии технической спелости.
Вывод от Роскачества: выбирайте клубнику с ароматом, свежим хвостиком и сухой кожицей. Лучше — местную, охлаждённую, в маленькой упаковке. И будьте внимательны — даже в сезон встречаются плоды, которым место не в корзине, а в компосте.