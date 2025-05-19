От стен ТЮЗа на Моховой до амфитеатра: чем запомнилось 19 мая в истории Петербурга

Как Екатерина II навела порядок в петербургской топонимике и при чем тут доски с названиями?

19 мая — день, отмеченный важными событиями в истории Санкт-Петербурга. Самое время, чтобы узнать, что произошло в эту дату.

1728: как Петр II покинул Петербург и перенес столицу

19 мая 1728 года Петр II перенес столицу России из Санкт-Петербурга обратно в Москву. Это решение оказало серьезное влияние на развитие обоих городов и стало важной вехой в истории России.

Сюда возвратился не только сам император, государственные учреждения вместе с многочисленными чиновниками, но и гвардия. Перенос столицы означал изменение политических и экономических приоритетов.

Это решение было вызвано разными факторами, включая личные предпочтения императора, стремление к усилению влияния старой аристократии и политические интриги.

1768: доски с названиями улиц — порядок в петербургских адресах

Екатерина II распорядилась установить в Санкт-Петербурге доски с обозначением улиц. Это было поручено петербургскому генерал-полицмейстеру Николаю Чичерину. Императрица стремилась навести порядок в городском хозяйстве и улучшить навигацию по городу.

Тогда она ему указала следующее:

«Прикажи на концах каждой улицы и каждого переулка привешивать досок с имени той улицы или переулка на русском и немецком языке; у коих же улиц или переулков нет еще имени. то изволь оны окрестить. Форм же досок получше и почище сделать, хотя без многих украшений, но просто».

Как пишет телеканал «Санкт-Петербург», Чичерин должен был упорядочить существующие названия улиц и присвоить имена тем, у которых их не было.

Он выполнил поручение императрицы, мало того, на угловых домах перекрестков, кроме названий улиц, он проставил также номера первого и последнего дома. А направление от меньшего к большему числу указывалось стрелкой. Это новшество сделало ориентацию в городе более удобной и полезной для жителей.

1919: Лахтинская экскурсионная станция — наука для детей

В бывшем каменном усадебном доме графов Стенбок-Ферморов на станции Лахта решением Наркомпроса была основана Лахтинская экскурсионная станция с музеем природы северного побережья Невской губы. Это была первая попытка создания центра дополнительного образования для детей, где они могли изучать природу в практической форме.

«Замок», как его еще называли, был построен в начале 1890-х годов по проекту архитектора Алексея Ивановича Кузнецова при возможном участии архитектора Владимира Петровича Цейдлера. Усадьба графов Стенбок-Ферморов стала прекрасным местом для размещения экскурсионной станции и музея, окруженная живописной природой.

Вот как описывал Лахтинскую станцию российский и советский ученый географ, геолог, арктический исследователь, профессор, Павел Владимирович Виттенбург:

«В вестибюле на стенах размещены черепа лосей, лошадей, баранов с ненормальным развитием рогов, рога оленей и другие экспонаты общего учебного назначения, здесь же висит карта маршрутов рекомендуемых экскурсантам…В нижнем этаже устроена аудитория с «разборочной», где экскурсантам предлагается под наблюдением руководителя разбирать собранный во время экскурсий материал и где они выслушивают заключительное слово лица, проводившего экскурсию».

Музей предлагал обширную коллекцию экспонатов, иллюстрирующих разнообразие природы северного побережья.

В музее организовывались экскурсии по окрестностям, где дети могли собирать материал и изучать природу на практике. После экскурсий в специальной аудитории экскурсанты под руководством педагогов занимались разбором собранного материала, что способствовало более глубокому пониманию окружающего мира.

1962: новое здание ТЮЗа — сцена для юных зрителей

На бывшем Семеновском плацу открыто новое здание ТЮЗа, построенное архитектором А. В. Жуком и его сотрудниками Т. П. Коротковой, Н. Н. Федоровой, М. З. Вильнера и Л. Н. Бабуриной. Переезд ТЮЗа в новое здание был значительным событием в культурной жизни города.

Театр юного зрителя был открыт 23 февраля 1922 года на Моховой, 35 в здании бывшего Тенишевского училища. ТЮЗ быстро завоевал популярность среди детей и взрослых.

В тот день показали сказку П. П. Ершова «Конек-Горбунок», разыгранную в силе народного балагана. Сказочный Конек-Горбунок стал первой эмблемой ТЮЗа и долгое время был графической маркой театра. Выбор «Конька-Горбунка» для первой постановки отражал стремление театра обратиться к народной культуре и традициям.

Основатель театра Александр Александрович Брянцев поставил на его сцене пятьдесят спектаклей. По настоянию Брянцева в новом театральном здании была сохранена планировка зрительного зала в виде амфитеатра, чтобы актеры были как можно ближе к зрителям, как это было ТЮЗе на Моховой. Близость актеров к зрителям создавала особую атмосферу и способствовала более глубокому восприятию спектаклей.