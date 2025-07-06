Монумент, которого не было: почему главный памятник Кронштадта так и не был построен

В 1954 году Кронштадт отмечал свое 250-летие — важную дату для города, который всегда был символом русского флота и морской обороны.

В честь юбилея на Яхтенной площади у Ленинградской пристани состоялась торжественная закладка памятника, который должен был стать главным символом города.

Какой именно памятник поставить, никто толком не знал, и было решено провести конкурс на лучший проект.

Конкурс, который собрал сотни проектов

Этот конкурс вызвал настоящий ажиотаж. В итоге поступило 265 проектов из всех уголков Советского Союза, причем почти половина — из других городов, включая множество работ из Москвы. Такого масштаба и разнообразия никто не ожидал.

Проекты были настолько разные, что их пришлось разделить на несколько групп: от простых однофигурных памятников до сложных скульптурных композиций и архитектурных решений, напоминающих мавзолеи.

Среди них были и проекты с морскими символами — волнами, якорями, маяками — но многие эксперты отмечали, что такие символы больше похожи на татуировки, чем на серьезный монумент.

Проблемы с масштабом и стилем проектов

Главным недостатком большинства проектов стало то, что они не вписывались в окружающее пространство и не соответствовали масштабу места, пишут Санкт-Петербургские Ведомости.

Кроме того, многие памятники выглядели слишком траурными, словно посвященными погибшим героям, а не городу, который должен был символизировать защиту и силу. Памятники напоминали скорее иллюстрации, чем глубокие символы.

Что хотел видеть архитектор Виталий Сохин

Архитектор Виталий Сохин подчеркивал, что памятник должен был не просто напоминать о прошлом, а отражать современную эпоху и дух Кронштадта как крепости и защитника России.

Жюри конкурса присудило первые три премии проектам «Цитадель», «Морской флаг» и «Красный якорь». Но ни один из этих проектов так и не был реализован.

Почему памятник так и не построили

В последующие годы были объявлены еще два тура конкурса, но они тоже не дали результата — главный памятник так и не появился.

Зато в Кронштадте установили другие монументы, посвященные различным героям и событиям: в 1965 году — памятник морякам-подводникам, в 1967 — мемориал работникам Морского завода, в 1987 — памятник революционным морякам Балтики, в 2010 — мемориал Петергофскому десанту, а в 2015 — памятник-стелу «Город воинской славы».

Символика Кронштадта в нескольких памятниках

Почему так сложилось? Во многом из-за того, что памятник должен был быть не просто красивым объектом, а настоящим символом, отражающим историю, дух и современность Кронштадта.

Многие проекты либо слишком зацикливались на прошлом, либо были слишком буквальными и мелкими по смыслу. Кроме того, масштаб и место установки требовали особого подхода, который сложно было найти в условиях советской бюрократии и художественных споров того времени.

Сегодня Кронштадт — это не только музей под открытым небом с фортами и памятниками, но и живой город с богатой историей и культурой. И, возможно, именно это разнообразие и сложность делает невозможным создание одного единственного памятника.

Вместо этого город хранит память в нескольких разных монументах, каждый из которых рассказывает свою часть этой истории.