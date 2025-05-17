«Дискомфорт+»: запрет на использование иномарок в такси точно скажется на петербуржцах

И на водителях, и на пассажирах.

В России с 1 марта 2026 года такси смогут ездить только на автомобилях российского производства с высоким уровнем локализации. Это означает фактический запрет на использование иномарок, включая те, что были завезены в страну до санкций.

Попытка поддержать автопром рискует обернуться кризисом в сфере пассажирских перевозок — и это подтверждают как сами таксисты, так и аналитики.

По данным «Газеты.Ru», закон напрямую не касается регулирования таксомоторной отрасли — его цель расширить долю локализованных автомобилей на рынке. Но последствия для клиентов могут оказаться ощутимыми: рост цен, уход водителей в тень, снижение доступности и качества поездок.

Эксперты указывают: основной удар придётся на самозанятых. Они чаще всего работают на подержанных иномарках, купленных для личного пользования.

Покупать новый автомобиль, соответствующий балльной системе, — слишком затратное решение, особенно с учётом действующих кредитных ставок и отсутствия доступа к лизингу.

Официальные таксопарки частично смогут адаптироваться, а вот частники, скорее всего, либо уйдут с рынка, либо продолжат работать неофициально — уже через серые схемы и вне регулирования.

Подробнее «Городовому» о том, как новая мера скажется на петербуржцах и жителях страны рассказал автоэксперт Евгений Ладушкин.

«Для начала давайте разберемся, для чего вообще придумали этот законопроект.

Законопроект разработан с целью увеличить на авторынке России долю автомобилей, имеющих большую долю локализации, грубо говоря, произведенные в нашей стране, и прямого отношения к регуляции рынка такси задумка не имеет. Это относится к отрасли и к автомобильному рынку в целом.

Предугадать, насколько поднимутся цены на такси в ближайшее время и поднимутся ли — пока невозможно. Пока не ясно, как рынок отреагирует на подобное нововведение. Возможно, все замрут в ожидании изменений или поправок, возможно, начнут ускоренно готовиться, чтобы попасть в новые правила.

Первыми (если прямо сейчас ввести изменения) пострадают самозанятые водители, которые используют свой личный транспорт для подработки в такси, получая заказы от агрегаторов.

В текущих реалиях шанс того, что эти люди будут кардинально менять семейный автопарк ради того, чтобы продолжить подрабатывать в такси — видится практически невозможным.

У самозанятых, которые не захотят пересаживаться на LADA и УАЗы, в этом случае выбор небогат: 1) уходить из рынка такси в принципе; 2) уходить в тень и работать с неофициальными серыми агрегаторами, которые привлекают клиентов еще более низкими ценами на услуги такси, но сохраняют возможность брать заказы.

Во втором случае пострадают пассажиры и государство. Пассажиры будут ездить с водителями, о которых никто ничего не знает, и агрегатор ни в каком виде не понесет ответственности за его действия. А государство будет недополучать большое количество средств с налогов, которые эти водители платить вряд ли будут.

Резюмируя: я считаю, что этот законопроект при очень благой цели — улучшение позиций российского автопрома на российском рынке — несет в себе огромные риски как с финансовой точки зрения, в первую очередь для государства в виде недополученных налогов, так и с точки зрения ответственности за правонарушения, когда мы говорим о серых агрегаторах».

Эксперт также добавил:

«Для увеличения продаж российских автомобилей, по моему мнению, гораздо лучше сработают меры поддержки молодых семей, льготные кредиты и налоговые вычеты. Которые действуют в нашей стране и сегодня. Возможно, лучше усилить работу по этим программам.»

По прогнозам рынка, с весны 2026 года россиян ждёт новая волна подорожания поездок, особенно в крупных городах. А вместе с ростом цен придут дефицит машин, дольше ожидание и массовое возвращение «бомбил». Такси снова может стать роскошью — вопреки названию сегмента «эконом».