Квартиры без углов и общие кухни: как живут петербуржцы в «домах-стаканах» Купчино

ул. Будапештская, д. 103;

ул. Купчинская, д. 28, корп. 2, и д. 30, корп. 3.

«Байконур» на Будапештской, д. 103: от общежития до кинозвезды

Будапештская ул., д. 103 — бывшее общежитие Ленгаза (как его еще в народе называют — «Байконур»), а ныне жилой дом. Этот дом даже успел сняться в заставке к сериалу «Купчино».

Авторы проекта: А. Н. Корнилова, Панфилов, Л. В. Трусов (мастерская № 5 ЛенНИИпроекта). Год постройки — 1980.

Как и большинство домов-стаканов, этот дом был переведен в жилой фонд, но его прошлое до сих пор аукается в быту. В доме 13 жилых этажей, начиная со второго, на каждом по восемь квартир.

Для простоты перевода в жилой фонд, чтобы не надо было согласовывать новые коммуникации в каждой квартире, дом условно поделили на восьмикомнатные коммуналки, то есть каждый этаж по документам — целая коммунальная квартира с общим круговым коридором.

Соответственно, внутри здания нумерация квартир двойная: например, 2-21 — это квартира № 21 на 2-м этаже (а по документам — комната № 21 в коммунальной квартире № 2).

Здание имеет цилиндрическую форму с эркерными окнами. Квартиры представляют собой блоки с двумя комнатами, душевой, туалетом и раковиной. Из-за планировки в квартирах нет ни одного прямого угла.

В квартирах этого дома кухни не предусматривались. На жилых этажах были общие кухни, которые теперь используются в качестве общественных кладовок. Жильцы обустраивают кухни-гостиные в своих «блоках» самостоятельно.

Первый этаж имеет увеличенную высоту и всегда был нежилым, как и во всех домах такого типа. Здесь предполагалось размещение буфета, парикмахерской, комнаты отдыха и игровой, мастерской по ремонту одежды и кабинета врача.

«Пентхаузы» и столовые: архитектурные изюминки

У некоторых домов-стаканов имеется круглая пристройка, как в общежитии «Скорой помощи» на Купчинской улице, д. 30, корп. 3. Здесь ранее располагалась целая столовая для жильцов дома. Сейчас там находится фитнес-клуб.

А стеклянный «пентхауз» — роскошь по нынешним меркам тоже подразумевался под общее пользование. Там можно было обустроить зимний сад, а летом выйти на террасу и загорать. Как пишет «Культурология», раньше там был ресторан, но сейчас все эти замечательные площади никак не используются.

На последних двух этажах дома 103 по Будапештской улице долгое время располагался центр социальной адаптации для освободившихся по УДО. Многие жители дома были недовольны таким соседством. Сейчас это общежитие закрыто.

«Дома-стаканы» — это уникальные примеры советской архитектуры, которые стоит увидеть и узнать о них больше.