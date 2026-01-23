Городовой / Полезное / Цыпленко-табака по аджарски покорил всех соседей: мужья подруг готовы ставить «пузырь» за рецепт, но делюсь бесплатно
Цыпленко-табака по аджарски покорил всех соседей: мужья подруг готовы ставить «пузырь» за рецепт, но делюсь бесплатно

Опубликовано: 23 января 2026 19:15
 Проверено редакцией
цыпленок табака
Цыпленко-табака по аджарски покорил всех соседей: мужья подруг готовы ставить «пузырь» за рецепт, но делюсь бесплатно
Фото: Городовой.ру

Цыплёнок табака — на самом деле «тапака». Это название происходит от специальной каменной или керамиской сковороды (тапака) и арабского слова «тарелка». В грузинской, особенно аджарской традиции, это блюдо готовят под прессом, что делает курицу невероятно сочной, с хрустящей корочкой. Предлагаем вам аутентичный рецепт.

Ингредиенты

  • Цыплёнок или небольшая курица — 1 шт. (около 800 г)
  • Масло топлёное (или сливочное) — 25 г
  • Чеснок — 2-4 зубчика
  • Зелень (кинза, петрушка, укроп) — крупный пучок
  • Хмели-сунели — 1-2 ч. ложки
  • Соль, красный жгучий перец — по вкусу
  • Овощи для подачи: зелёный лук, огурцы, салат, помидоры, баклажаны, болгарский перец.

Приготовление

Шаг 1. Подготовка птицы. Тушку хорошо очистите, удалите остатки перьев. Разрежьте вдоль грудины, раскройте, как книжку. Накройте пищевой плёнкой и отбейте кулинарным молотком, разбивая суставы и кости, чтобы тушка стала максимально плоской. Натрите солью внутри и снаружи.

Шаг 2. Обжарка под прессом. В тяжёлой сковороде (желательно чугунной) растопите масло. Положите цыплёнка кожей вверх. Накройте крышкой, диаметр которой меньше сковороды, чтобы она легла прямо на курицу. Сверху установите гнёт (чугунный утюг, кастрюлю с водой). Обжаривайте на сильном огне 5 минут, затем переверните и жарьте ещё 5 минут. После этого снова переверните кожей вверх и готовьте под гнётом на среднем огне около 30 минут.

Шаг 3. Ароматная заправка. Пока курица жарится, мелко порубите зелень и чеснок, смешайте с хмели-сунели и щепоткой перца. За 10-15 минут до готовности снимите гнёт, намажьте курицу этой смесью и доведите до конца под крышкой уже без давления. Альтернатива: подайте отдельно соус из толчёного чеснока, соли и холодной кипячёной воды.

Подавайте цыплёнка с обилием свежих овощей или запечёнными баклажанами и перцем. Приятного аппетита!

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
