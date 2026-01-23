Городовой / Полезное / Выкупил у повара в пельменной рецепт теста: замесил и по другому домашние больше не готовлю
Выкупил у повара в пельменной рецепт теста: замесил и по другому домашние больше не готовлю

Опубликовано: 23 января 2026 20:15
 Проверено редакцией
тесто для пельменей
Фото: Городовой.ру

После многих проб нашел рецепт теста, которое превращает домашние пельмени в совершенство. Оно эластичное, хорошо лепится и гарантирует, что пельмешки никогда не разварятся, оставаясь сочными внутри. Попробуйте этот проверенный вариант.

Ингредиенты для теста

  • Мука пшеничная — 600-650 г
  • Яйца куриные — 2 шт.
  • Вода горячая (не кипяток) — 190 мл
  • Масло растительное — 60 мл
  • Соль — 1 ч. ложка

Ингредиенты для фарша

  • Фарш мясной (свинина+говядина) — 600 г
  • Лук репчатый — 2 шт.
  • Чеснок — 3-4 зубчика
  • Вода холодная — 70 мл (для сочности)
  • Соль — 1 ч. ложка
  • Перец чёрный молотый — по вкусу

Приготовление

Шаг 1. Тесто. В миску просейте 500 г муки, сделайте углубление, добавьте яйца и соль. В отдельной ёмкости смешайте горячую воду и растительное масло. Влейте эту смесь к муке. Замесите тесто сначала вилкой, затем руками на столе, постепенно добавляя оставшуюся муку (100-150 г). Тесто должно получиться гладким и слегка тугим. Накройте его полотенцем и дайте отдохнуть 20-30 минут.

Шаг 2. Фарш. Лук и чеснок измельчите в блендере или на мясорубке. Добавьте к фаршу, посолите, поперчите. Влейте холодную воду и тщательно вымешайте ложкой, а затем картофелемялкой — это сделает фарш воздушным и сочным.

Шаг 3. Лепка и варка. Раскатайте тесто в тонкий пласт, вырежьте кружки стаканом. На каждый положите начинку, слепите пельмени. Варите в подсоленной кипящей воде 5-7 минут после всплытия. Подавайте со сметаной, уксусом или маслом.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
