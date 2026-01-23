Выкупил у повара в пельменной рецепт теста: замесил и по другому домашние больше не готовлю

После многих проб нашел рецепт теста, которое превращает домашние пельмени в совершенство. Оно эластичное, хорошо лепится и гарантирует, что пельмешки никогда не разварятся, оставаясь сочными внутри. Попробуйте этот проверенный вариант.
Ингредиенты для теста
- Мука пшеничная — 600-650 г
- Яйца куриные — 2 шт.
- Вода горячая (не кипяток) — 190 мл
- Масло растительное — 60 мл
- Соль — 1 ч. ложка
Ингредиенты для фарша
- Фарш мясной (свинина+говядина) — 600 г
- Лук репчатый — 2 шт.
- Чеснок — 3-4 зубчика
- Вода холодная — 70 мл (для сочности)
- Соль — 1 ч. ложка
- Перец чёрный молотый — по вкусу
Приготовление
Шаг 1. Тесто. В миску просейте 500 г муки, сделайте углубление, добавьте яйца и соль. В отдельной ёмкости смешайте горячую воду и растительное масло. Влейте эту смесь к муке. Замесите тесто сначала вилкой, затем руками на столе, постепенно добавляя оставшуюся муку (100-150 г). Тесто должно получиться гладким и слегка тугим. Накройте его полотенцем и дайте отдохнуть 20-30 минут.
Шаг 2. Фарш. Лук и чеснок измельчите в блендере или на мясорубке. Добавьте к фаршу, посолите, поперчите. Влейте холодную воду и тщательно вымешайте ложкой, а затем картофелемялкой — это сделает фарш воздушным и сочным.
Шаг 3. Лепка и варка. Раскатайте тесто в тонкий пласт, вырежьте кружки стаканом. На каждый положите начинку, слепите пельмени. Варите в подсоленной кипящей воде 5-7 минут после всплытия. Подавайте со сметаной, уксусом или маслом.