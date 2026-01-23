Запретная любовь среди руин и хор в час прощаний: куда в Петербурге пустят бесплатно 24 и 25 января

В Санкт-Петербурге установилась морозная погода, и на выходные, по данным метеорологов, ожидается похолодание до минус 23 градусов.

В связи с этим жители города ищут варианты досуга, которые не требуют длительного нахождения на улице. В городе пройдут различные культурные события, большая часть из которых состоится в помещениях.

Любителей архитектуры и исторических исследований приглашают в субботу посетить библиотеку Кировских островов на улице Кемская, 8/3, где расскажут о судьбе острова Кижи.

Гости узнают подробности о Преображенской церкви, изменениях архитектуры и периоде оккупации Кижского погоста. Также на встрече выступят местные поэты, посвятившие стихи природе и жизни Кижей.

В библиотеке "Охта-8", расположенной на Большеохтинском проспекте, 8, Мария Назарова проведёт лекцию, посвящённую образам женщин в античных мифах.

Участники обсудят особенности и черты героинь греческих легенд, а также научатся распознавать их архетипы в произведениях современной литературы и кино.

По завершении каждый сможет составить свой перечень образов женщин-мифов и поделится мыслями о том, какие из них вызывают симпатию или беспокойство.

Для тех, кто интересуется отечественным кинематографом, киноклуб "Неочевидное кино" организует лекцию о фильмах 1970-1980-х годов в центральной городской библиотеке имени Маяковского на Московском проспекте, 86.

Культуролог Татьяна Шуваева объяснит, как в этих картинах отражались темы тревожности, усталости и сложностей производственной жизни. В центре внимания будут работы режиссёров Вадима Абдрашитова, Ильи Авербаха, Глеба Панфилова и их коллег.

В 14:00 в Картинном зале Витебского вокзала на Загородном проспекте, 52, состоится выступление студенческого хора, который проводит концерты раз в две недели вплоть до мая.

Это мероприятие возвращает к традициям начала прошлого века, когда вокзал нередко становился местом творческих встреч. Для зрителей прозвучат произведения классической музыки разных эпох, сообщает Neva.Today.

Театральная студия "Арт-Магия" подготовила постановку по пьесе Алексея Арбузова, которая начнётся в 18:00 по адресу проспект Обуховской обороны, 121а.

События спектакля развиваются в блокадном Ленинграде, однако главной темой остаётся любовь, возникшая среди испытаний военного времени. Постановка рассчитана на полтора часа, антракт не предусмотрен.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».