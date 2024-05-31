Дело не только в дороговизне: вот почему в самолетах нет парашютов

Пожалуй, каждый хоть раз задумывался о том, почему для пассажиров самолетов не предусмотрены парашюты. Кажется, что с их помощью можно было спасти тысячи людей, погибших в авиакатастрофах. Однако не все так просто.

Большое число пассажиров

Вместимость некоторых авиалайнеров составляет более 300 человек. В экстренной ситуации экипаж судна просто не успеет обеспечить воздушную высадку всех пассажиров. Нужно учесть, что между парашютистами должен соблюдаться промежуток в несколько секунд. Скорее всего, на борту быстро начнется паника.

Источник фото: Legion-Media

Дороговизна

Покупка большого количества парашютов — недешевое удовольствие. Стоимость даже одного может доходить до нескольких тысяч долларов. Кроме того, придется тратить дополнительные средства и время на их обслуживание. Если представить, что на борту действительно разместят спасательные средства, цены на авиабилеты взлетят до небес.

Сложность использования

Велика вероятность, что первый прыжок человека без должной подготовки не пройдет гладко. А пройти полноценное обучение за минуты до падения просто нереально. Людям с весом меньше 45 килограммов и больше 90 и вовсе противопоказано прыгать самостоятельно. Соответственно, встает вопрос — как быть с детьми? Кроме того, в самолетах нет специально оборудованных выходов, так что пассажир с большой долей вероятности врежется в хвост или крыло.

Источник фото: Legion-Media

Нехватка кислорода

Даже если человеку удастся благополучно выпрыгнуть из падающего самолета на огромной скорости, он сразу же столкнется с нехваткой кислорода. На высоте 9–12 тысяч метров пассажир не сможет нормально дышать и уже через две минуты потеряет сознание. В таком случае он просто раскроет парашют и разобьется.

Даже альпинисты уже на 6–7 тысячах метров начинают дышать через кислородные баллоны. Иначе начнется горная болезнь.

Небольшая высота крушения

Статистика гласит, что большая часть авиакатастроф происходит при взлете и посадке. Лишь 10% от числа всех аварий случаются в воздухе. При таком раскладе использование парашютов почти бессмысленно, пишет портал Techinsider.

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Legion-Media