Дементор, паук и спекулянт: какие памятники в Петербурге вызывают споры

Петербург — город памятников и скульптур, которые дополняют облик культурной столицы России. Но далеко не все из них вызывают восторг и одобрение у горожан и гостей города.

В последние годы несколько памятников стали настоящими поводами для жарких споров и даже скандалов.

Расскажем о самых ярких и необычных монументах, которые заставили петербуржцев крепко задуматься: а нужен ли им такой арт?

Александр Блок — «падающий» поэт или дементор?

Памятник поэту Александру Блоку на улице Декабристов — работа тандема Ротанов–Кожин, которая глубоким образом разделила общество.

Идея была в том, чтобы показать Блока лидером и творцом, идущим по своему пути, но сами авторы выбрали образ «падающего» поэта — словно он держится на грани между реальностью и вымыслом.

Горожане изначально восприняли памятник тревожно и даже с долей страха: четырехметровая фигура действительно кажется неустойчивой, а сходство с поэтом поставлено под сомнение.

В соцсетях памятник называют «дементором» — отсылкой к зловещим существам из «Гарри Поттера», что лишь усугубляет общее чувство отторжения.

Петр I в Петропавловской крепости — «царь-паук»

Монумент Петру Великому в Петропавловской крепости создал Михаил Шемякин.

Скульптор, известный своим эпатажным стилем создал необычную статую, где, тело и голова императора кажется непропорциональным, пишут в отзывах гости города.

Многие депутаты и искусствоведы восприняли этот памятник как карикатуру и даже оскорбление исторической личности.

Однако сам Шемякин и его сторонники настаивают на том, что это реалистичный и современный подход к изображению императора.

Также многие обратили внимание не странные пальцы у императора: они слишком длинные и напоминают лапки паука. За это в народе монументу дали прозвище — «Петр-паук», пишет АиФ.

Другие курьезы петербургских памятников

В Петербурге есть и другие «скандальные» памятники.

Памятник Пояснение Металлический шар за 3,2 млн рублей у метро «Проспект Просвещения», который народ прозвал «шаром-спекулянтом» В Интернете нашли похожий арт-объект, который можно купить в Китае за $5000 Памятник «человеку-невидимке» на Фонтанке — постамент от памятника Александру II, который стоял здесь до революции Сейчас на нем — арт-объекты вроде электросамоката или белого пальто со связанными рукавами — символы социума и обличения высокомерия Памятник шаверме, появившийся в 2021 году на стене жилого дома на Школьной улице Одни восхищались творчеством, а другие видели в этом акт вандализма. В итоге скульптуру убрали со стены, но не уничтожили — теперь ее можно найти во дворе Известный памятник Александру III — «Комод», который в свое время также вызвал плохие отзывы и даже позор для императорской семьи Этот монумент из-за своей формы и непропорциональности до сих пор считается символом неудачного памятника

Петербург продолжает удивлять своим необычным памятным ландшафтом — и в этом, пожалуй, тоже есть своя неповторимая красота.