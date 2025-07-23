Особняк-Небылица на Некрасова: где сказка становится явью в центре Петербурга

Санкт-Петербург полон удивительных зданий, каждое из которых хранит свои истории. Среди них есть и такие, чьи названия сами по себе обещают что-то необычное.

Особняк-Небылица на улице Некрасова, здание, которое сегодня перестало быть просто архитектурным объектом, превратившись в настоящий портал в мир сказок и легенд.

История здания: от госпожи Целибеевой к миру магии

Исторически этот особняк в центре Петербурга принадлежал загадочной госпоже Целибеевой.

Каким был этот дом при ней, остается частью его тайны, но сегодня его судьба обрела новое, совершенно волшебное измерение. Особняк-Небылица стал домом для Музея русских сказок и легенд разных стран мира.

Этот удивительный музей бережно хранит сказочный преемник госпожи Целибеевой — сударь фон Хеленверкофф, который принимает здесь своих гостей.

Музей, где реальность истончается

Главная идея Музея «Особняк-Небылица» — это стирание грани между привычной реальностью и миром волшебства.

Переступив порог особняка на Некрасова, посетители сразу же погружаются в атмосферу, где возможно все.

Здесь каждый уголок, кажется, дышит удивительными историями, а из-за поворота вот-вот выглянет знакомый или совершенно новый сказочный персонаж.

Что ждет гостей в Особняке-Небылице?

Музей предлагает не просто осмотр экспонатов, а настоящее интерактивное приключение. Посетителей ждут:

Удивительные истории: погружение в мир русских сказок и легенд народов мира через рассказы и экспозиции.

Встречи с персонажами: знакомство как с любимыми и хорошо известными героями, так и с новыми, порой весьма неожиданными персонажами сказок.

Необычные фотозоны: пространство музея создано так, чтобы здесь можно было сделать совершенно уникальные и сказочные фотографии, навсегда запечатлев момент волшебства.

Увлекательно-познавательные экскурсии: специально разработанные программы, которые позволяют узнать много нового о происхождении сказок, их символике и героях, делая визит не только развлекательным, но и познавательным.

Отдых в сказочном кафе: после прогулки по волшебным залам музея гостям предложат передохнуть и насладиться чаем или кофе в уютном кафе, которое также является частью общего сказочного пространства.

Создание волшебства

Над созданием уникальной атмосферы Музея «Особняк-Небылица» работала целая команда талантливых специалистов: художники, декораторы, эксперты по цифровым технологиям и литераторы.

Их совместными усилиями было создано пространство, которое одинаково интересно и увлекательно для гостей всех возрастов, от мала до велика.

Полезная информация

Музей «Особняк-Небылица» находится в центре Санкт-Петербурга, на улице Некрасова.

Узнать подробности о работе музея, расписании экскурсий и приобрести билеты можно на его официальном сайте и в группе ВКонтакте.

Особняк-Небылица на Некрасова — это прекрасная возможность сбежать от городской суеты и повседневности, окунувшись в чарующий мир сказок, где возможно самое невероятное.

Это место, которое доказывает: волшебство живет среди нас, нужно лишь найти правильную дверь.