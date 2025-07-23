Погружение в Россию: Гранд Макет в Петербурге

«Гранд Макет Россия» — это уникальный музей, открытый в 2012 году, который представляет собой масштабную модель России площадью 800 квадратных метров.
Над его созданием трудились десятки специалистов в течение пяти лет.
Макет охватывает всю страну — от Калининграда до Владивостока, включая города, деревни, природные ландшафты и даже знаменитые достопримечательности, такие как Останкинская башня и Байкало-Амурская магистраль.
Как это работает?
Макет не просто статичная модель. Он оживает благодаря динамическим элементам:
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Железные дороги: более 200 поездов курсируют по 2,5 км железнодорожных путей, создавая иллюзию настоящего движения.
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Автомобильное движение: десятки автомобилей, использующих электромагнитную индукцию, перемещаются по дорогам, включая фары и стоп-сигналы.
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Смена дня и ночи:каждые 15 минут макет погружается в ночь, освещаемую почти 800 000 светодиодами, создавая эффект рассвета и заката.
Что можно увидеть?
На макете представлены различные регионы России:
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Европейская часть: здесь можно увидеть города с их историческими зданиями, парками и улицами.
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Урал и Сибирь: горные пейзажи, леса и реки создают атмосферу дикой природы.
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Дальний Восток: портовые города, морские порты и рыбаки на берегу океана.
Кроме того, макет включает в себя жанровые сценки, отображающие повседневную жизнь людей: рыбаков, фермеров, строителей и даже туристов.
Почему стоит посетить?
«Гранд Макет Россия» — это не просто музей, а настоящее шоу, которое позволяет увидеть всю Россию за один визит. Это идеальное место для семей с детьми, любителей техники и всех, кто хочет узнать больше о нашей стране.
Не упустите возможность погрузиться в удивительный мир «Гранд Макета Россия» и открыть для себя Россию с новой стороны!