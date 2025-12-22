Городовой / Город / Петровские коллегии и тайны первых марок: что произошло 22 декабря в истории Петербурга
Петровские коллегии и тайны первых марок: что произошло 22 декабря в истории Петербурга

Опубликовано: 22 декабря 2025 08:00
Петр 1, почтовые марки и медаль
Городовой ру

Три столпа реформ, которые произошли в один день.

Санкт-Петербург, как центр государственной жизни, часто становился ареной для принятия судьбоносных решений, которые формировали облик России на десятилетия вперед.

22 декабря — дата, отмеченная рядом ключевых событий, касающихся управления государством, коммуникаций и героической обороны города.

1717: Реформа управления

Самое раннее знаковое событие датируется 22 декабря 1717 года. В этот день Петр I учредил коллегии — прообразы современных министерств.

Этот шаг ознаменовал переход от архаичной системы приказов, действовавшей в Московской Руси XVI–XVII веков, к более упорядоченной европейской модели управления.

С введением коллегий за Сенатом закрепились новые функции: он сохранял контроль, выступал в роли высшей судебной инстанции и оставался “законосовещательным органом при императоре”.

Реформа Петра I заложила основу для более эффективного имперского аппарата.

1857: Почтовая революция

Через полтора столетия, 22 декабря 1857 года, произошла революция в сфере коммуникаций. Почтовый департамент Российской империи издал циркуляр «О введении почтовых марок для всеобщего пользования».

Это решение означало, что с 13 января по всей территории России начнется “официальное применение марок для оплаты почтовых отправлений”.

Император Александр II лично утвердил изображения для первых номиналов — 10, 20 и 30 копеек. Создателем первой российской марки считается Франц Михель Келлер, старший гравер Экспедиции заготовления государственных бумаг.

Он изучил образцы других стран, взяв за основу австрийскую марку, выпущенную фирмой «Готлиб Гаазе и сыновья».

Эксперты филателии отмечают, что первая марка Российской империи была исключительной: по их мнению, это была “самая изящная двухцветная марка того времени в мире”.

Однако технические особенности привели к тому, что “первые российские марки были очень жесткими по своей структуре, поэтому частенько отклеивались от конвертов”.

1942: Награда за стойкость

Самое трагическое и героическое событие, связанное с этой датой, произошло в разгар Великой Отечественной войны. 22 декабря 1942 года Указом Президиума Верховного Совета СССР была учреждена медаль «За оборону Ленинграда».

Автор рисунка этой значимой награды — художник и медальер Николай Иванович Москалёв.

Ленинградский монетный двор оперативно получил заказ, и уже с мая 1943 года медаль начали вручать воинам, сражавшимся на передовой.

Эта награда стала символом несгибаемой воли: медалью «За оборону Ленинграда» было награждено около полутора миллионов человек, отдавших свою доблесть и жизни за родной город.

Автор:
Ксения Пронина
Город
