Диван поэта: что скрывали пятна крови на музейной мебели

Современные методы помогают нам лучше понять прошлое и сохранить важные исторические памятники.

Долгое время диван из музея-квартиры Александра Сергеевича Пушкина на Мойке, 12 был просто красивым предметом мебели с неясной историей.

Многие думали, что он просто похож на тот, где умер великий гений, но никто не мог сказать наверняка, настоящий это диван или нет.

История появления дивана в музее

В 1937 году, к столетию смерти Пушкина, в музей поступил подарок – диван, который передал Марк Философов, тогда ученый секретарь Эрмитажа.

Он утверждал, что этот диван передавался его семье от родственников Пушкиных.

Но доказательств этому не было, и само имя дарителя позже омрачила трагедия: спустя несколько месяцев после передачи дивана Философова расстреляли за дворянское происхождение, sgpress.ru.

Это обстоятельство заставило многих сомневаться в подлинности истории.

Почему сомнения были оправданы

Директор музея Галина Седова не была уверена в том, что диван действительно принадлежал Пушкину. Семья Философовых жила далеко от Петербурга, и прямых свидетельств связи их с Пушкиными так и не нашли.

Конечно, известно, что вдова Пушкина, Наталья Гончарова, раздавала вещи поэта близким людям, но конкретно этот диван оставался просто легендой, красивой, но без реальных подтверждений.

Новый подход: помощь криминалистов

В 2008 году ситуация изменилась. Галина Седова обратилась к криминалистам с просьбой проверить, действительно ли Пушкин мог лежать именно на этом диване после своей смертельной дуэли.

И тут на помощь пришли исторические данные. По известной хронологии, после дуэли поэта занесли в квартиру, он потребовал чистое белье, разделся и лег на диван.

Именно там, на этом диване, Александр Сергеевич и провёл последние дни жизни.

Ключ к разгадке — окровавленная жилетка

Удивительно, но в музее сохранилась жилетка Пушкина, которую он снял, кровоточащий после ранений. Эта вещь стала одним из главных доказательств.

Эксперты взяли пробы крови с разных участков дивана, а потом сравнили их с кровью на жилетке.

Сначала проверили, мог ли Пушкин вообще удобно лечь на этот диван — его рост около 167 см отлично подошел бы, чтобы свободно расположиться на этой мебели.

Итог исследования

Специалисты действовали очень аккуратно, чтобы не повредить вещи. Но оказалось важным, что диван ни разу не реставрировался, иначе следы могли исказиться.

Когда пробы были собраны, эксперты выяснили, что кровь на диване и жилетке принадлежит Пушкину, пишет РГ.

Почему не стали делать ДНК-тест

Был вариант провести ДНК-анализ — он дал бы почти стопроцентную уверенность, что кровь принадлежит поэту. В музее даже сохранился локон Пушкина для сравнения.

Но специалисты решили, что и без этого доказательств достаточно, пишет Лента.ру.

Теперь этот диван перестал быть просто музейной легендой. Он — настоящий артефакт, связанный с последними моментами жизни великого поэта.