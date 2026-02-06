Городовой / Город / До августа 2026-го: Петербург обновит проблемную улицу Корнея Чуковского
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Бежевый, на пенсию: этот цвет заменит его весной-2026 - подойдет каждой женщине Полезное
Даже 100-километровые пробки не взбесят: лайфхак от психолога – и никаких нервных срывов Полезное
Первый эшелон свободы: Петербург оживил историю 1943-го Город
Входящий звонок и сброс: кто так делает и зачем - объяснение эксперта Полезное
Какой вокзал считается главным в Санкт-Петербурге? Вопросы о Петербурге
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Туризм Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

До августа 2026-го: Петербург обновит проблемную улицу Корнея Чуковского

Опубликовано: 6 февраля 2026 17:00
 Проверено редакцией
До августа 2026-го: Петербург обновит проблемную улицу Корнея Чуковского
До августа 2026-го: Петербург обновит проблемную улицу Корнея Чуковского
Global Look Press / Roman Naumov / URA.RU

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга, дал поручение Комитету по развитию транспортной инфраструктуры провести ремонт улицы Корнея Чуковского в Красногвардейском районе. Завершить работы требуется до 28 августа 2026 года.

Обращение о необходимости ремонта поступило 5 февраля во время личного приема граждан в приемной президента России в СЗФО. Местный житель пожаловался на плохое состояние дороги — деформации и разрушения на проезжей части и тротуарах, из-за чего возникают трудности для транспорта и пешеходов.

Улица Корнея Чуковского играет ключевую роль в районе: по ней курсируют три автобусных маршрута, а рядом находятся важные социальные объекты — медучреждения, детские сады, школы, библиотеки, молодежные центры, дома культуры и прочие учреждения, подчеркнул Беглов.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью