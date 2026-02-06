До августа 2026-го: Петербург обновит проблемную улицу Корнея Чуковского

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга, дал поручение Комитету по развитию транспортной инфраструктуры провести ремонт улицы Корнея Чуковского в Красногвардейском районе. Завершить работы требуется до 28 августа 2026 года.

Обращение о необходимости ремонта поступило 5 февраля во время личного приема граждан в приемной президента России в СЗФО. Местный житель пожаловался на плохое состояние дороги — деформации и разрушения на проезжей части и тротуарах, из-за чего возникают трудности для транспорта и пешеходов.

Улица Корнея Чуковского играет ключевую роль в районе: по ней курсируют три автобусных маршрута, а рядом находятся важные социальные объекты — медучреждения, детские сады, школы, библиотеки, молодежные центры, дома культуры и прочие учреждения, подчеркнул Беглов.