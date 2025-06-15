Городовой / Общество / До картофеля на Руси ели репу: питерский рецепт летнего рагу из чудо-овоща
Эксклюзив
Последние новости
Одиноко клюют семечки на брусчатке: почему с улиц Петербурга почти пропали воробьи Общество
«Это тот момент, который надо поймать»: когда и как нужно травить колорадского жука Общество
Дикая природа в городе: куда бежать, если опасный зверь собирается напасть Общество
Петербург — столица коммуналок: почему в Северной столице до сих пор живут большими семьями в маленьких комнатах Общество
Нобелевский квартал: в Петербурге есть своя маленькая Швеция, найти не составит труда Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Истории Туризм Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

До картофеля на Руси ели репу: питерский рецепт летнего рагу из чудо-овоща

Опубликовано: 15 июня 2025 09:02
рагу из репки
До картофеля на Руси ели репу: питерский рецепт летнего рагу из чудо-овоща
Фото: Городовой.ру

25 минут и сытный ужин готов.

В Петербурге умеют не только гулять в белые ночи, но и трепетно сохранять гастрономические традиции. Одна из таких — рагу из репки, забытого и снова любимого овоща, который, между прочим, был популярен задолго до того, как в моду вошла тыква или брокколи.

В этом блюде — скромность, тепло и чуть-чуть аристократизма, как в старом доходном доме у Финляндского вокзала.

Главная героиня — репа «Петровская»

Её золотисто-жёлтая кожура — не декоративный эффект, а показатель содержания каротина. Сорт старинный, проверенный, такой же, как в сказке «Посадил дед репку…». В питерском варианте репку не варят до каши и не маскируют специями — наоборот, дают ей звучать в ансамбле с другими корнеплодами.

Четыре ингредиента

Морковь, картофель, капуста и, конечно, репа — всё режется аккуратными кубиками. Овощи припускаются в воде до мягкости (но не до разваренности!), потом добавляются сливки, щепотка соли и пармезан.

Всё — тушится. Вот и всё. Казалось бы, «проще пареной репы», а получается — ароматное, тёплое блюдо, как раз для вечера у окна с дождём за стеклом.

Секрет подачи: дайте настояться

Рагу из репки особенно хорошо «на следующий день». Как и борщ, оно становится вкуснее, когда овощи обмениваются вкусами. Подаётся горячим, с ложкой сметаны — и лучше не торопиться, а медленно размешивать, глядя, как сыр плавится на поверхности.

Никаких пряностей

В рагу нет чеснока (или он — факультативен), нет перца, базилика и модных трав. Здесь всё «по-питерски»: сдержанно, интеллигентно, со вкусом и уважением к каждому ингредиенту. Это не гастрономическая мода, а домашняя философия — из тех, что передаются по тетрадкам с выцветшими обложками.

Новости по теме
Какие овощи появился раньше картофеля и репы: и откуда они попали на наши столы Какие овощи появился раньше картофеля и репы: и откуда они попали на наши столы 14 июня 2025 14:29
Это вам не картошка с капустой: в Гатчинском районе пройдет фестиваль, посвященный репе (фото) Это вам не картошка с капустой: в Гатчинском районе пройдет фестиваль, посвященный репе (фото) 9 октября 2024 07:15
2 кг говядины, 20 кг картофеля и одна карамелька в день: подсчитано, как выживают пенсионеры 2 кг говядины, 20 кг картофеля и одна карамелька в день: подсчитано, как выживают пенсионеры 28 мая 2025 14:02
Как на русский язык переводится слово картофель: в оригинале значит совсем другое Как на русский язык переводится слово картофель: в оригинале значит совсем другое 26 мая 2025 11:03
Традиция, которая идет с петровских времен: так вот почему петербуржцы так любят кофе Традиция, которая идет с петровских времен: так вот почему петербуржцы так любят кофе 18 мая 2025 18:02
Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще