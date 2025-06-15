До картофеля на Руси ели репу: питерский рецепт летнего рагу из чудо-овоща

В Петербурге умеют не только гулять в белые ночи, но и трепетно сохранять гастрономические традиции. Одна из таких — рагу из репки, забытого и снова любимого овоща, который, между прочим, был популярен задолго до того, как в моду вошла тыква или брокколи.

В этом блюде — скромность, тепло и чуть-чуть аристократизма, как в старом доходном доме у Финляндского вокзала.

Главная героиня — репа «Петровская»

Её золотисто-жёлтая кожура — не декоративный эффект, а показатель содержания каротина. Сорт старинный, проверенный, такой же, как в сказке «Посадил дед репку…». В питерском варианте репку не варят до каши и не маскируют специями — наоборот, дают ей звучать в ансамбле с другими корнеплодами.

Четыре ингредиента

Морковь, картофель, капуста и, конечно, репа — всё режется аккуратными кубиками. Овощи припускаются в воде до мягкости (но не до разваренности!), потом добавляются сливки, щепотка соли и пармезан.

Всё — тушится. Вот и всё. Казалось бы, «проще пареной репы», а получается — ароматное, тёплое блюдо, как раз для вечера у окна с дождём за стеклом.

Секрет подачи: дайте настояться

Рагу из репки особенно хорошо «на следующий день». Как и борщ, оно становится вкуснее, когда овощи обмениваются вкусами. Подаётся горячим, с ложкой сметаны — и лучше не торопиться, а медленно размешивать, глядя, как сыр плавится на поверхности.

Никаких пряностей

В рагу нет чеснока (или он — факультативен), нет перца, базилика и модных трав. Здесь всё «по-питерски»: сдержанно, интеллигентно, со вкусом и уважением к каждому ингредиенту. Это не гастрономическая мода, а домашняя философия — из тех, что передаются по тетрадкам с выцветшими обложками.