До пикировки - медвежья услуга: 2 ошибки садоводов вредят рассаде - растет чахлой и вялой

Процедуры, которые умные дачники не советуют проводить до пикировки

Пикировка довольно травматичная для рассады процедура. И многие садоводы, сами того не желая, делают ее еще более болезненной для растений, считает автор канала «В саду у Валентинки». Дачница с опытом обращает внимание на две распространенные ошибки, которые могут свести на нет все усилия по выращиванию рассады.

Подкормки до пикировки

Многие советуют подкормить рассаду до пикировки, мотивируя это тем, что растениям уже нужно питание. На самом деле делать этого не стоит.

Крохотные всходы потребляют ровно столько воды и растворённых в ней элементов, сколько способны испарить их семядольные листья. Даже если залить грунт удобрениями, растение не сможет усвоить больше необходимого. Более того, избыток минеральных солей может навредить.

Как поясняет автор:

«Вместо того, чтобы поглощать воду и питание, корень начнет отдавать влагу. Высокие концентрации солей буквально “вытягивают” воду из растения. Этим-то и не хорош “перекорм”. То есть при избытке минеральных солей в грунте растение перестает получать питание и воду. А при сильном избытке — может засохнуть».

Потребность в дополнительном питании у рассады появляется только через 10–14 дней после пикировки. Вот тогда, если необходимо, и можно вносить подкормки.

Неправильный полив перед пикировкой

Мнения о поливе перед пикировкой расходятся. Одни советуют полить, чтобы легче было извлечь растения из грунта, не обрывая корней. Другие, наоборот, рекомендуют не поливать, ссылаясь на то, что крупные и тяжёлые комья мокрой земли повреждают тонкие корешки.

Правильный подход — найти компромисс, уверена автор. Лучше полить за день-два до пикировки, чтобы грунт увлажнился на всю глубину залегания корней. Но к моменту пересадки оставался умеренно влажным: не сухим, но и не слишком мокрым. В таком состоянии земля не налипает на корешки и не обрывает их, а сами растения не становятся излишне ломкими.

Некоторые комментаторы считают, что и сама пикировка - процедура не обязательная.

"Первое лишнее дело - сама пикировка, так как пришла из крупных хозяйств. Сажайте в стаканчики и прочее. И будет Вам счастье без лишней работы".

