До появления консервов в царской армии солдат пичкали сельдью: зачем ее ели перед походами?
До появления консервов в царской армии солдат пичкали сельдью: зачем ее ели перед походами?

Опубликовано: 20 сентября 2025 20:03
солдатский паек
До появления консервов в царской армии солдат пичкали сельдью: зачем ее ели перед походами?
Фото: Городовой.ру

Учитывая, что она усиливает жажду.

Русская армия умела воевать не только сталью, но и хитростью. Перед боем — никакого пива, никакой жареной курицы. Солдаты налегали на селёдку. Да, ту самую, которая сушит рот и вызывает жажду. Но в условиях войны жажда была меньшим злом, чем голод и бессилие.

Селёдка вместо пайка

На русско-турецких войнах и особенно в Крымскую кампанию армия жила впроголодь. Снабжение разваливалось, пища часто была тухлой и опасной. Варка и обжарка спасали не всегда. Селёдка же стала идеальным вариантом: солёная — значит хранится долго, питательная — значит даёт силы.

Почему именно селёдка

В ста граммах — половина суточной нормы белка. Плюс йод, цинк, фосфор, кальций, магний — целый витаминный комплекс внутри одной рыбы. Она быстро усваивалась и реально поднимала солдата на ноги перед походом или атакой. Пусть сушило горло, зато хватало сил не падать от изнеможения.

Энергия против страха

Селёдка работала как допинг XIX века. Солдаты шли в бой сытые, с сильным сердцем и бодрым телом. Да, потом мучила жажда, но это решалось водой или вином, а вот без калорий и белка люди просто не выдержали бы марш-бросков и атак.

Современные параллели

Сегодня бойцы спецназа перед заданием могут кинуть в рот шоколадку — быстрый сахар для мозга и нервов. В XIX веке солдату хватало кусочка селёдки. Смешно? Нет. Это была настоящая полевая стратегия: дешёвый, простой продукт превращался в оружие, которое помогало выжить и победить.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
