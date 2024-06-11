«Дороже Мальдив и Сейшел»: реальные отзывы туристов об отдыхе в Сочи летом 2024 года

Сочи ежегодно посещают около восьми миллионов туристов и далеко не все из них уезжают обратно радостными и счастливыми. Многие отдыхающие в ужасе от того, что происходит в курортном городе. Мало того, что море оставляет желать лучше, так цены ломят такие, что дешевле было бы и на Мальдивах отдохнуть. Собрали для вас реальные отзывы людей, которые точно больше в этом место никогда не поедут.
Первое, что бросается отдыхающим в глаза — это дикие цены на отели и гостиницы. Порой проще отдохнуть за границей, чем в России, так как по деньгам выйдет так же, а то и меньше.
«Остановились в центре Сочи в гостинице с номерами почти 40 тысяч за ночь. По ценам вышло дороже Мальдив и Сейшел. Сервис практически такой же. Вокруг отеля — полный ужас. Стройка, грязь и мусор».
И действительно, к стройке много вопросов. Конечно, город растет и ему нужна новая инфраструктура, места отдыха и дороги, но почему-то делают это все местные власти в туристический сезон. Это очень сидивляет и огорчает туристов.
«К пляжу не подойти, все загорожено. Повсюду меняют плитку. Моря из-за строительного забора и работающей техники толком не видно — только с балкона. Народу тьма, все они ходят между заборов».
Еще пугают цены за экскурсии. Гиды будто берут их из головы, возмущаются люди. Хочется посмотреть достопримечательности, но вот отдавать половину зарплаты не все желают. Сетуют, что туроператоры обнаглели и ориентированы на каких-то олигархов, хотя это совсем не так.
«Свежевыжатый сок — 350 рублей. Лежаки — доходит до 1000 рублей. За экскурсии дерут втридорога. Экскурсия в тисо-самшитовую рощу в Хосте — 4000 с человека. Хотя можно на автобусе за 68 рублей доехать».
«Только на дорогу для семьи из трех человек ушло 180 тысяч рублей с багажом. Цены на такси задрали выше некуда. От Хосты до Сочи — 1000 рублей. А автобусы неудобные и ходят плохо».
А еще много нареканий вызывает чистота моря. Ежегодно сотни туристов получают в подарок ротовирусную инфекцию и весь отпуск проводят либо в номере, либо в больнице. Причиной становятся бактерии, которые живут в воде. Появляются они там благодаря канализационным стокам.
«Местные говорят: вонь от того, что канализацию спускают в море. Охотно верим. Сами они ездят купаться в Голубую бухту и поселок Дивноморское. И то — только когда вода не прогрелась до 22 градусов. Сейчас как раз такое время», — жалуются туристы.
В целом лучше не ехать на центральный городской пляж. Там будет много людей, дорогая еда и огромное количество мошенников. Лучше, конечно, отдыхать в Сочи в сентябре или октябре. Тогда и наплыв туристов будет не такой, и денег на развлечения и билеты потребуется разы меньше.
Источник фото: Legion-Media