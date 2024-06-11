«Дороже Мальдив и Сейшел»: реальные отзывы туристов об отдыхе в Сочи летом 2024 года

Не все так хорошо, как расписывают в турфирмах.

Сочи ежегодно посещают около восьми миллионов туристов и далеко не все из них уезжают обратно радостными и счастливыми. Многие отдыхающие в ужасе от того, что происходит в курортном городе. Мало того, что море оставляет желать лучше, так цены ломят такие, что дешевле было бы и на Мальдивах отдохнуть. Собрали для вас реальные отзывы людей, которые точно больше в этом место никогда не поедут.

Первое, что бросается отдыхающим в глаза — это дикие цены на отели и гостиницы. Порой проще отдохнуть за границей, чем в России, так как по деньгам выйдет так же, а то и меньше.

«Остановились в центре Сочи в гостинице с номерами почти 40 тысяч за ночь. По ценам вышло дороже Мальдив и Сейшел. Сервис практически такой же. Вокруг отеля — полный ужас. Стройка, грязь и мусор».

И действительно, к стройке много вопросов. Конечно, город растет и ему нужна новая инфраструктура, места отдыха и дороги, но почему-то делают это все местные власти в туристический сезон. Это очень сидивляет и огорчает туристов.

«К пляжу не подойти, все загорожено. Повсюду меняют плитку. Моря из-за строительного забора и работающей техники толком не видно — только с балкона. Народу тьма, все они ходят между заборов».

Источник фото: Legion-Media

Еще пугают цены за экскурсии. Гиды будто берут их из головы, возмущаются люди. Хочется посмотреть достопримечательности, но вот отдавать половину зарплаты не все желают. Сетуют, что туроператоры обнаглели и ориентированы на каких-то олигархов, хотя это совсем не так.

«Свежевыжатый сок — 350 рублей. Лежаки — доходит до 1000 рублей. За экскурсии дерут втридорога. Экскурсия в тисо-самшитовую рощу в Хосте — 4000 с человека. Хотя можно на автобусе за 68 рублей доехать». «Только на дорогу для семьи из трех человек ушло 180 тысяч рублей с багажом. Цены на такси задрали выше некуда. От Хосты до Сочи — 1000 рублей. А автобусы неудобные и ходят плохо».

Источник фото: Legion-Media

А еще много нареканий вызывает чистота моря. Ежегодно сотни туристов получают в подарок ротовирусную инфекцию и весь отпуск проводят либо в номере, либо в больнице. Причиной становятся бактерии, которые живут в воде. Появляются они там благодаря канализационным стокам.

«Местные говорят: вонь от того, что канализацию спускают в море. Охотно верим. Сами они ездят купаться в Голубую бухту и поселок Дивноморское. И то — только когда вода не прогрелась до 22 градусов. Сейчас как раз такое время», — жалуются туристы.

В целом лучше не ехать на центральный городской пляж. Там будет много людей, дорогая еда и огромное количество мошенников. Лучше, конечно, отдыхать в Сочи в сентябре или октябре. Тогда и наплыв туристов будет не такой, и денег на развлечения и билеты потребуется разы меньше.

Источник фото: Legion-Media