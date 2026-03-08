Древнейший российский город, основанный в 1383 году: знаменит не только монастырями – где находится и что посетить

В 215 километрах от Санкт-Петербурга расположился древнейший и уютный городок, который славится монастырями, необычной архитектурой и увлекательными музеями. Он пропитан духом старины и называется в народе "городом добра и благополучия".
Речь идет о Тихвине Ленинградской области. Он был основан в 1383 году, когда, согласно легенде, над водами Ладожского озера и рекой Тихвинкой произошло явление иконы Божией Матери. На месте ее обретения построили деревянную церковь Успения, вокруг которой сформировалось поселение Пречистенский погост. Сегодня в Тихвине проживает чуть более 53 000 человек, и он по праву считается центром притяжения паломников и туристов на северо-западе России.
Основные достопримечательности Тихвина
Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь
Визитной карточкой Тихвина считается пятишатровая звонница Тихвинского Богородичного Успенского монастыря. Издалека она напоминает сказочный замок с 5 остроконечными башенками. Звонница была отстроена на средства царя Бориса Годунова.
Сам монастырь был основан в 1590 году по указу Ивана Грозного. Обитель знаменита тем, что здесь хранится древняя чудотворная Тихвинская икона Божьей матери. Согласно легенде, ее образ был написан самим евангелистом Лукой.
Тихвинский шлюз
Вблизи монастыря расположилась еще одна интересная достопримечательность города – восстановленные шлюзы уникальной Тихвинской водной системы 19 века, строить которую начали еще при Петре I.
Несмотря на активное развитие железных дорог, этот водный путь использовали вплоть до середины 20 века. С Тихвинского шлюза открывается великолепный вид на монастырь и реку Тихвинку.
Дом-музей Римского-Корсакова
В Тихвине провел детство известный русский композитор Николай Римский-Корсаков. Здесь находится родовая усадьба его семьи, на территории которой открыт мемориальный музей. Его коллекция насчитывает свыше 15 000 мемориальных предметов, включая клавиры и партитуры с автографами Римского-Корсакова, а также его рояль "Беккер". На территории бывшей усадьбы разбит красивый парк, где очень приятно погулять.
Тихвин – живописный и уютный городок, который сохранил провинциальное обаяние. Тут много старинных деревянных зданий с ажурными балконами, оконными ставнями и мезонинами. А с набережной Тихвинки можно наслаждаться прекрасным видом монастыря.
Ранее мы сообщали, какой город считают настоящей сказкой на Клязьме.