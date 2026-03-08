Древнейший российский город, основанный в 1383 году: знаменит не только монастырями – где находится и что посетить

Уютный городок, пропитанный духом старины

В 215 километрах от Санкт-Петербурга расположился древнейший и уютный городок, который славится монастырями, необычной архитектурой и увлекательными музеями. Он пропитан духом старины и называется в народе "городом добра и благополучия".

Legion-Media

Речь идет о Тихвине Ленинградской области. Он был основан в 1383 году, когда, согласно легенде, над водами Ладожского озера и рекой Тихвинкой произошло явление иконы Божией Матери. На месте ее обретения построили деревянную церковь Успения, вокруг которой сформировалось поселение Пречистенский погост. Сегодня в Тихвине проживает чуть более 53 000 человек, и он по праву считается центром притяжения паломников и туристов на северо-западе России.

Основные достопримечательности Тихвина

Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь

Legion-Media

Визитной карточкой Тихвина считается пятишатровая звонница Тихвинского Богородичного Успенского монастыря. Издалека она напоминает сказочный замок с 5 остроконечными башенками. Звонница была отстроена на средства царя Бориса Годунова.

Сам монастырь был основан в 1590 году по указу Ивана Грозного. Обитель знаменита тем, что здесь хранится древняя чудотворная Тихвинская икона Божьей матери. Согласно легенде, ее образ был написан самим евангелистом Лукой.

Тихвинский шлюз

Legion-Media

Вблизи монастыря расположилась еще одна интересная достопримечательность города – восстановленные шлюзы уникальной Тихвинской водной системы 19 века, строить которую начали еще при Петре I.

Legion-Media

Несмотря на активное развитие железных дорог, этот водный путь использовали вплоть до середины 20 века. С Тихвинского шлюза открывается великолепный вид на монастырь и реку Тихвинку.

Дом-музей Римского-Корсакова

В Тихвине провел детство известный русский композитор Николай Римский-Корсаков. Здесь находится родовая усадьба его семьи, на территории которой открыт мемориальный музей. Его коллекция насчитывает свыше 15 000 мемориальных предметов, включая клавиры и партитуры с автографами Римского-Корсакова, а также его рояль "Беккер". На территории бывшей усадьбы разбит красивый парк, где очень приятно погулять.

Legion-Media

Тихвин – живописный и уютный городок, который сохранил провинциальное обаяние. Тут много старинных деревянных зданий с ажурными балконами, оконными ставнями и мезонинами. А с набережной Тихвинки можно наслаждаться прекрасным видом монастыря.

