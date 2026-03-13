В септик до половодья - обязательно: 300 г на 5 кубов - и затопление не грозит, быстрый эффект без ассенизаторов
Города-призраки на карте России: два населенных пункта стремительно исчезают с лица Земли - причины и последствия Полезное
Советская сладость, которую не найти в магазине: посадите медовые сорта клубники один раз и станете победителем жизни Полезное
Без земли и захвата подоконников: умелые садоводы выращивают рассаду в пеленках — 2 способа Полезное
Нежные блины с сыром и зеленью: простой рецепт, который хочется повторять Полезное
Тайна хранителя города: сколько всего сменилось ангелов на шпиле Петропавловского собора Вопросы о Петербурге
В септик до половодья - обязательно: 300 г на 5 кубов - и затопление не грозит, быстрый эффект без ассенизаторов

Опубликовано: 13 марта 2026 17:07
 Проверено редакцией
Как весной спасти септик от переполнения

Весна - непростое время для септика. Таяние снега и подъем грунтовых вод могут омрачить удовольствие от загородный жизни. Быстрое наполнение емкости и необходимость регулярной откачки отходов часто становятся серьезной статьей расходов. Однако существует простой и экологичный способ облегчить эту задачу, который предложили эксперты портала "Септик гуру".

Дрожжи в помощь

Речь идет о применении обычных пекарских дрожжей, которые помогают активизировать полезные бактерии в системе очистки. Благодаря этому процесс разложения отходов ускоряется, а сточные воды становятся чище. Для приготовления эффективного раствора необходимо взять два килограмма живых дрожжей, три литра теплой воды и 300 граммов сахара на септик объемом около пяти кубометров.

Все ингредиенты смешивают в емкости и оставляют в темном месте, чтобы начался процесс брожения. Когда на поверхности появится характерная пена, раствор можно аккуратно влить в септик, тщательно перемешивая содержимое длинной палкой.

Важный момент

При этом не рекомендуется закрывать полностью крышку канализации, чтобы обеспечить доступ кислорода и выход углекислого газа. Уже через неделю после такой процедуры можно заметить улучшение работы системы и уменьшение необходимости частых откачек.

Личный опыт владельца частного дома

"Септик при неправильном использовании может доставить массу проблем. Поэтому к уходу за системой важно относиться серьезно. Особенно весной. Необходимо перед половодьем провести ряд мероприятий по снижению уровня воды. Дрожжи в определенной степени помогут в этом" - поделился Владислав из Москвы.

Ранее портал "Городовой" рассказал про календарь подкормок рассады томатов в 2026 году.

Татьяна Идулбаева
