В септик до половодья - обязательно: 300 г на 5 кубов - и затопление не грозит, быстрый эффект без ассенизаторов

Весна - непростое время для септика. Таяние снега и подъем грунтовых вод могут омрачить удовольствие от загородный жизни. Быстрое наполнение емкости и необходимость регулярной откачки отходов часто становятся серьезной статьей расходов. Однако существует простой и экологичный способ облегчить эту задачу, который предложили эксперты портала "Септик гуру".
Дрожжи в помощь
Речь идет о применении обычных пекарских дрожжей, которые помогают активизировать полезные бактерии в системе очистки. Благодаря этому процесс разложения отходов ускоряется, а сточные воды становятся чище. Для приготовления эффективного раствора необходимо взять два килограмма живых дрожжей, три литра теплой воды и 300 граммов сахара на септик объемом около пяти кубометров.
Все ингредиенты смешивают в емкости и оставляют в темном месте, чтобы начался процесс брожения. Когда на поверхности появится характерная пена, раствор можно аккуратно влить в септик, тщательно перемешивая содержимое длинной палкой.
Важный момент
При этом не рекомендуется закрывать полностью крышку канализации, чтобы обеспечить доступ кислорода и выход углекислого газа. Уже через неделю после такой процедуры можно заметить улучшение работы системы и уменьшение необходимости частых откачек.
Личный опыт владельца частного дома
"Септик при неправильном использовании может доставить массу проблем. Поэтому к уходу за системой важно относиться серьезно. Особенно весной. Необходимо перед половодьем провести ряд мероприятий по снижению уровня воды. Дрожжи в определенной степени помогут в этом" - поделился Владислав из Москвы.
