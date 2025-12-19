Два дня — два чуда Петербурга: куда пойти 20 и 21 декабря бесплатно

Уже в ближайшие выходные на Дворцовой площади засверкает иллюминация на главной новогодней елке города. Горожане и гости смогут не только полюбоваться украшенной площадью, но и найти необычные подарки на сезонных ярмарках, сообщает Neva.Today.
В Академии Штиглица, что на Соляном переулке, вновь организуют традиционный предновогодний базар.
Здесь можно будет приобрести произведения для оформления интерьера, авторские украшения из металла и камня, а также сделанные руками студентов и выпускников местного художественного образовательного учреждения игрушки, посуду, картины и небольшие пластические произведения.
С 20 декабря по 18 января парк «Остров фортов» в Кронштадте преобра
зится — на территории появятся светящиеся скульптуры оленей и гирлянды, а центральную площадь украсит большая ель с троном для Деда Мороза.
Кроме того, здесь можно будет прокатиться на необычных качелях и сделать памятные фотографии. В день старта новогодней программы для посетителей подготовят концерт и эффектное световое представление.
Вечером 20 декабря на Дворцовой площади официально будет зажжена иллюминация на главной елке Северной столицы, которая, как и предыдущие годы, оформлена в стиле эпохи прошлого века.
У основания дерева разместили фигурные композиции: лисёнка, домика, медвежонка и Щелкунчика, а праздничное убранство будет радовать посетителей до 15 января.
Для тех, кто хочет сэкономить и внести вклад в заботу об окружающей среде, в библиотеке «Азарт» на Большом Сампсониевском смогут принять участие в новогоднем обмене вещами.
Здесь предлагают поменяться ёлочными украшениями, сувенирами и праздничным декором, чтобы подарить им новую жизнь и подготовиться к торжеству без лишней спешки.
Во второй части расскажут о том, как проходят праздники на немецких улицах, какие блюда подают к столу и как украшают свои дома жители Германии.
Ранее стало известно, что среди петербургских депутатов обсуждается идея перенести запуск новогодних фейерверков на более раннее время.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».