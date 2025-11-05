Шестипалая подруга поселилась на стене: какие байки из Ленинграда 60-х дошли до современных петербуржцев

Ленинград, город с особой атмосферой, продолжает раскрывать свои тайны.

История кафе «Белые ночи» и загадка песни «Город золотой» переплетаются, демонстрируя, как в советском городе, казалось бы, полном ограничений, рождалось уникальное искусство, андеграундное и вне времени.

От Дюка Эллингтона до шестипалого граффити: Неожиданные связи в Ленинграде 60-80-х

Ленинград 1960-1980-х годов — это эпоха контрастов. Михаил Боярский вспоминает студенческие годы, проведенные в кафе «Белые ночи» на углу Майорова (ныне Вознесенский проспект) и Садовой, где «какие-то группы играли западную музыку», а атмосфера напоминала «Над пропастью во ржи».

Но настоящая магия началась в 1971 году, когда в это же кафе был привезен Дюк Эллингтон.

«Когда Дюк сел за пианино, „Белые ночи“ наполнились нездешними звуками», — вспоминал спортсмен Николай Ващилин.

Любопытно, что кафе, судя по воспоминаниям, принадлежало комсомолу:

«комсомольцы … в свое кафе».

Параллельно, на Петроградской стороне, на брандмауэре дома №2 по улице Чапыгина, красуется сграффито «Дружба», созданное Борисом Петровичем Аксельродом.

Эта работа, несмотря на забавную деталь — «у героини слева на ноге — шесть пальцев», — была дипломной работой художника.

Но именно мастерская Аксельрода, «в мансарде на углу Майорова и набережной Фонтанки», стала «своеобразным клубом», притягивавшим «талантливых художников, музыкантов и поэтов».

«Мастерская Акселя»: где рождались легенды андеграунда и рождалась музыка «Города золотого»?

Это место было «действительно волшебным. Это был немыслимый духовный центр». Именно здесь, в тесном союзе соцреализма и андеграунда, зарождались легенды.

Среди друзей Акселя был поэт Анри Волохонский. Он, как-то отдыхая от трудов, «за 15 минут наиправдивейшего диктанта свыше» написал стихотворение «Рай».

«Над небом голубым есть город золотой / С прозрачными воротами и яркою звездой…» — эти строки, известные каждому, родились именно здесь.

Соединяя искусство и мистику Ленинграда

Стихотворение Волохонского стало песней, но мелодия к нему — это отдельная история.

«Никто из перечисленных выше исполнителей к ней отношения не имеет», — подчеркивается в статье.

Авторство музыки, приписанное итальянскому композитору Франческо да Милано, оказалось мистификацией. На самом деле, музыку написал ленинградский музыкант Владимир Вавилов.

«Приписал собственные сочинения уважаемым классикам: Франческо да Милано, Николо Нигрино, Винченцо Галилеи и другим. И подмены никто не заметил!» — вот так «волшебным образом смешались советский композитор, эпоха Возрождения, библейское визионерство, ленинградский андеграунд и фирма „Мелодия“».

Смешались соцреализм и андеграунд

История песни «Город золотой» — это яркий пример того, как в Ленинграде сплетались, казалось бы, несовместимые явления: официальное искусство соцреализма и подпольный андеграунд.

Мастерская Акселя, кафе «Белые ночи», шестипалое граффити — все это части одной мозаики, создающей неповторимый образ города, который продолжал творить, несмотря ни на что.

Место, где «магия смешалась с реальностью», и где были рождены произведения, ставшие частью культурного кода.