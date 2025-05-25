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Как найти и что посмотреть в музее Владимира Набокова в Петербурге

Опубликовано: 25 мая 2025 20:32
Музей Набокова
Как найти и что посмотреть в музее Владимира Набокова в Петербурге
Городовой ру/ Legion-Media/ Fred Stein/ DPA

Владмир Набоков покинул Россию еще в молодости, его жизнь за границей была непростой, и она отражается в его вещах, которые собраны в музее Петербурга.

Владимир Набоков большую часть жизни провел в эмиграции. Несмотря на хорошие гонорары за свои работы, он предпочитал снимать жилье, а не покупать собственное.

Однако в Санкт-Петербурге остался единственный дом, который принадлежал главному российскому эмигранту. Где он находится и что с ним стало в нынешнее время? Разбираемся вместе.

Немного истории

Набоков был самым загадочным и талантливым писателем XX века. До революции семья писателя жила в доме на Большой Морской улице в Петербурге. Особняк в стиле раннего модерн принадлежал Набоковым с 1898 года. Однако в 1919 году Владимир Владимирович покинул Россию, отправившись в Германию. Он так и не вернулся на Родину, получив неофициальное звание главного российского эмигранта.

В наши дни на первом этаже дома Набоковых сохранились интерьеры столовой и библиотеки в стиле Людовика XV, где и расположился настоящий музей, посвященный талантливому гению. Музейные залы — это живая часть истории семьи, которая помогает понять, как формировалась личность писателя.

Что можно увидеть в музее

Здесь собраны личные вещи Владимира Набокова — от карандашей и рабочих карточек с рукописями до пенсне и даже игры «Скрэббл» с его автографом. Особое место занимает коллекция бабочек, которую Набоков собирал в США в 1940-1960-х годах. Эта энтомологическая коллекция — одна из самых больших и редких в России, сообщает Культура рф.

Кроме того, в музее представлены первые издания произведений Набокова на разных языках, а также письма, фотографии и документы, связанные с жизнью и творчеством писателя и его семьи.

Концепция музея

Музей представляет собой не просто выставку: его цель показать посетителям, как писатель воспринимал мир и что влияло на его произведения. Для него реальность и художественный мир тесно переплетены, получается своеобразное «двоемирие». Экспозиция напоминает интеллектуальную игру, где есть свет и тень, загадки и ребусы, которые так любил Набоков.

Как найти

Музей находится на большой Морской улице, 47. Дойти до него можно от метро «Адмиралтейская», «Невский проспект» или «Сенная площадь».

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Автор:
Юлия Аликова
Город
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