Если машина стала много "есть": названы самые частые причины повышенного расхода бензина

Даже опытные водители не всегда догадываются, почему топливо утекает "сквозь пальцы".

Повышенный расход топлива не всегда связан с конструкцией автомобиля и объемом двигателя в частности. Как правило, бензин "утекает" в разы быстрее обычного, когда водитель игнорирует некоторые очевидные вещи. Ему проще лишний раз съездить на заправку и долить топлива, чем разбираться, почему машина постоянно "просит есть".

Источник фото: Aleksey Smyshlyaev/Globallookpress.com

Russian Look/Zamir Usmanov/Globallookpress.com

Итак, если заподозрили, что авто стало прожорливее, чем раньше, проверьте следующие моменты.

Работает ли кондиционер в постоянном режиме

Известно, что система охлаждения салона в машине может способствовать расходу бензина. Если хотите сэкономить, почаще открывайте окна. Тем более что кондиционер считается одной из самых частых провокаторов ангин и простуд в летнее время.

Верхний багажник

Дополнительные конструкции для перевозки вещей, размещаемые на крыше, тоже повышают расход. Они давят на конструкцию авто и выполняют функцию гнета, то есть притормаживает движение. Само собой, водитель жмет на педаль еще настойчивее, а машина ест со страшной скоростью.

Свечи и другие расходники

Закоксованные мелкие детали должны быть как можно быстрее заменены на новые. В крайнем случае, их нужно снять и хорошенько почистить. Грязная дроссельная заслонка, воздушный фильтр, топливная система существенно влияют на расход горючего. К тому же приводят к износу двигателя.

Источник фото: Aleksey Smyshlyaev/Globallookpress.com

Svetlana Vozmilova/Globallookpress.com

Давление в шинах

Даже если колеса чуть-чуть приспущены, бензин будет уходить быстрее. Машине приходится с большими усилиями преодолевать сопротивление из-за сниженного давления. А значит, и топлива потреблять больше. Доказано, что снижение давления в шинах на 6% приводит к увеличению расхода бензина аж на 20%!

Работа вхолостую

Избегайте длительного "стояния" на красном светофоре с включенным двигателем. Если до "старта" еще больше минуты, заглушите мотор и расслабьтесь. Да и машине дайте немного выдохнуть.

Источник фото: Aleksey Smyshlyaev/Globallookpress.com