Эксклюзив
Категории
Общество Спорт Автоновости Город Шоу-бизнес

Если внезапно нагрянули гости: эта оригинальная закуска с лимоном поможет не ударить в грязь лицом

Если внезапно нагрянули гости: эта оригинальная закуска с лимоном поможет не ударить в грязь лицом
Необычная закуска из лимона и сыра

Готовится очень просто.

Не всегда есть время на приготовление сложных яств, если гости уже на пороге. Но это еще не значит, что нужно срочно бежать в магазин за лакомствами. Выручит необычная закуска, которую можно приготовить из подручных продуктов.

Вам понадобятся:

  • лимон — 1шт.,
  • сыр — 70 г,
  • грецкие орехи — 50 г,
  • шоколад темный — 50 г.

Лимон нужно нарезать кольцами, орехи порубить, а сыр натереть на терке. Затем можно приступать к сборке порционных десертов.

На лимон кладем орехи, а затем посыпаем сыром и тертым шоколадом. Чтобы немного приглушить кислинку плодов, можно посыпать их небольшим количеством соли, советует автор Дзен-канала «Готовим с Калниной Натальей».

Источник фото: Дзен-канал «Готовим с Калниной Натальей».

Источник фото: azerbaijan_stockers/freepik

Общество Рецепты
7 января 2024 12:30
Дарья Бегишева
Дарья Бегишева
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».