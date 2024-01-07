Если внезапно нагрянули гости: эта оригинальная закуска с лимоном поможет не ударить в грязь лицом

Не всегда есть время на приготовление сложных яств, если гости уже на пороге. Но это еще не значит, что нужно срочно бежать в магазин за лакомствами. Выручит необычная закуска, которую можно приготовить из подручных продуктов.

Вам понадобятся:

лимон — 1шт.,

сыр — 70 г,

грецкие орехи — 50 г,

шоколад темный — 50 г.

Лимон нужно нарезать кольцами, орехи порубить, а сыр натереть на терке. Затем можно приступать к сборке порционных десертов.

На лимон кладем орехи, а затем посыпаем сыром и тертым шоколадом. Чтобы немного приглушить кислинку плодов, можно посыпать их небольшим количеством соли, советует автор Дзен-канала «Готовим с Калниной Натальей».

Источник фото: Дзен-канал «Готовим с Калниной Натальей».

Источник фото: azerbaijan_stockers/freepik