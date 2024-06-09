Эти курорты чаще других подвергаются цунами: пять мест, в которые лучше не ездить

Выбирая место для отпуска, важно изучить его климатические особенности. Помимо температуры и влажности, необходимо выяснить, как здесь обстоят дела с цунами. Ведь это может привести к неприятным последствиям. Вот пять опасных курортов, где цунами — не такая уж и редкость.

Чили и Перу

Здесь расположен океанический желоб, называемый Атакамской впадиной. Эта зона — причина сильнейших землетрясений и цунами, которые когда-либо видела наша планета, включая землетрясение в Вальдивии в 1960 году, достигшее 9.5 баллов.

Индонезия

Самое ужасное цунами здесь произошло в 2004 году. Оно унесло жизни более 300 тысяч человек. Страна находится в сейсмически активной зоне, так что здесь постоянно происходят и цунами, и землетрясения. Но вот популярный остров Бали является вполне безопасной зоной.

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Гавайи

Гавайи регулярно атакуют высокие волны, а порой происходят и более серьезные цунами. В центре города Хило даже расположился международный центр по предупреждению этого стихийного бедствия. Самые опасные районы здесь ограждают и помечают особыми знаками, а по всему побережью расставлены предупреждающие сирены, чтобы отдыхающие успели вовремя среагировать.

Филиппины

Филиппинские острова расположены в сейсмически активной зоне, так что здесь часто случаются не только цунами, но и землетрясения. Они не обходятся без жертв, и, к сожалению, уносят с собой немало жизней.

Доминикана

Эту страну туристы очень любят за роскошные пляжи и дикую природу. Но вот географическое положение у нее не самое лучшее. Здесь регулярно происходят землетрясения амплитудой от трех до четырех баллов, а иногда случаются и цунами, которые приносят колоссальные разрушения.

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Как вести себя при цунами

Если вы почувствовали толчок или заметили сильный отлив воды от берега, немедленно покиньте пляж. Старайтесь обеспечить себе укрытие на максимально возвышенной точке. Не пытайтесь сфотографировать или посмотреть на приближающееся бедствие.

Если найти возвышенность не удается, нужно спрятаться за стволом дерева, стеной или любым ограждением. Найдите такую точку, где сможете за что-нибудь ухватиться, чтобы поток воды вас не снес.

Не забывайте, что цунами — это повторяющиеся волны. Даже через несколько часов после первого водного нашествия, оставайтесь на возвышении и не приближайтесь к берегу.

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Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru