Эти особенности турецких ресторанов бесят россиян: шесть важных нюансов

В России довольно неплохо развит ресторанный сервис. Даже в маленьких городах здесь можно встретить обилие различных тематических кафе и ресторанов, а официанты в них преимущественно вежливые и учтивые. Но в Турции ситуация с общепитом обстоит иначе. Вот что раздражает туристов из России, оказавшихся на турецком курорте.

Зазывают на завтрак или обед

Часто у входа в ресторан стоит кто-нибудь из сотрудников. И не дай Бог русскому туристу пересечься с ним взглядом. Тогда местный начнет настойчиво уговаривать вас пойти с ним и отведать их коронные блюда.

Напитки не приносят вместе с едой

В российских заведениях можно попросить, чтобы напитки подали, когда будут готовы основные блюда. А вот в Турции такой опции, как правило, нет. Официантам лень заморачиваться и пытаться состыковать время готовности, так что вам легко могут принести горячий кофе, а еще минут через 15, когда напиток остынет, завтрак.

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Более высокие ценники для туристов

На окраинах могут попытаться обмануть, пробив лишнего или указав двойную порцию. Зачастую из-за языкового барьера гости не могут добиться справедливости, так что ресторан остается в плюсе.

Включают воду в счет

В России чаще всего воду подают бесплатно. А вот в Турции ее могут включить в счет. Причем так часто делают, даже если вы не просили ее и не прикасались к ней. Поэтому перед тем как оплачивать заказанное, внимательно изучите чек.

Чай в кружках стоит дороже

Дело в том, что чай, выращенный в Турции, заваривают в специальных армудах — это стаканы с ярко выраженной талией. А вот импортные сорта заваривают в кружках. Но поскольку они считаются более дорогими, то привычный для россиян напиток обойдется в два, а то и три раза дороже.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Нет единой системы обслуживания

Иногда вас полностью может обслуживать официант, но иногда он просто приносит блюда, а делать заказ и оплачивать его нужно на кассе. И таких различий и тонкостей очень много. В результате многим бывает тяжело понять, по какому принципу работает заведение, так что гости иной раз ждут по полчаса и не знают, как действовать.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru