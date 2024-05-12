Эти простые правила помогут выбрать самые полезные яблоки: советы врача

Врачи уверены, что фрукты обязательно должны быть в рационе каждого человека, который следит не только за фигурой, но и за состоянием организма. Одним из самых недорогих и полезных вариантов для здорового перекуса являются яблоки, напомнила диетолог Лиза Афинская.

Правда, их нужно уметь правильно выбирать. Если знать определенные правила, то можно поспособствовать тому, чтобы продукт помогал поддерживать здоровый вес, снижал риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, защищал от возникновения диабета и некоторых видов онкологии.

По словам эксперта, лучше выбирать плоды меньшего размера. Яблоки диаметром около пяти сантиметров могут оказаться гораздо полезнее крупных.

Также, отметила Афинская, больше всего фитохимических веществ содержат такие сорта как «Ред Делишес», «Старкинг», «Джонаголд», «Фуджи», «Хани Крисп», «Кортланд», «Харалсон», «Озарк Голд», «Либерти», «Норзерн Спай», перечислила она. Если предпочтение отдается красным плодам, то цвет должен быть равномерным.

Не менее важно съедать вместе с фруктами кожуру, а хранить их лучше в холодильнике, написала доктор в Telegram.

Источник фото: Legion-Media