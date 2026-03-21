Эти рыбные котлеты едят даже те, кто не любит рыбу: вкуснятина на ужин

Опубликовано: 21 марта 2026 23:01
 Проверено редакцией
Эти рыбные котлеты получаются невероятно нежными и сочными.

Готовлю эти котлеты и на сковороде, и в духовке — в любом варианте получается отлично. Простым домашним блюдом поделилась автор Дзен-канала "Алена Митрофанова — рецепты".

Ингредиенты

филе минтая — 1 кг, лук — 2 шт., яйца — 4 шт., сметана — 4–5 ст. л., горчица — 2 ч. л., мука — 3 ст. л., помидоры — 2 шт., зелёный лук — пучок, сыр — 100 г, соль, перец, сухой чеснок — по вкусу

Приготовление

Сначала я мелко нарезаю лук и обжариваю его на растительном масле до лёгкой золотистости. Филе минтая нарезаю сначала пластинами, затем мелкими кусочками — делаю именно рубленый фарш, так котлеты получаются сочнее.

Добавляю к рыбе соль, перец и немного сухого чеснока. Затем вмешиваю обжаренный лук, вбиваю яйца, добавляю сметану и горчицу. Всё хорошо перемешиваю до однородности.

Всыпаю муку — она помогает котлетам держать форму. В конце добавляю нарезанные помидоры и зелёный лук, аккуратно перемешиваю.

Если готовлю на сковороде, разогреваю масло и выкладываю фарш ложкой, формируя котлеты. Обжариваю до румяной корочки с двух сторон.

Сверху добавляю немного помидоров, зелени и сыра, накрываю крышкой и довожу до готовности ещё 5–7 минут.

Если запекаю, перекладываю массу в форму, сверху распределяю помидоры, зелёный лук и сыр, отправляю в духовку при 180°C примерно на 25 минут.

Примерное время приготовления: 40 минут.

Ранее мы писали о том, как приготовить вкусный и сытный завтрак.

Автор:
Александр Асташкин
