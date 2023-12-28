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Это копеечное средство отмоет кухню не хуже, чем дорогое: перед гостями будет не стыдно

Это копеечное средство отмоет кухню не хуже, чем дорогое: перед гостями будет не стыдно
Как избавиться от жира на кухонной плитке

У многих нужный продукт уже есть дома.

Перед Новым годом многие хозяйки проводят генеральную уборку. И сложнее всего бывает справиться с кухней, ведь особое внимание нужно уделить плитке, которая постоянно покрывается жиром. Хорошо, что есть простой способ привести поверхность в порядок.

Вам понадобится пищевая сода. Она отмоет не только жир на кафеле, но и плесень. А еще одно немаловажное преимущество средства в том, что оно не имеет запаха и не вызывает аллергии.

Смочите плитку, посыпьте ее содой и оставьте для воздействия на 20 минут. Затем пройдитесь губкой, чтобы удалить размягчившиеся загрязнения, и вытрите поверхность насухо, советует портал Evo-kuhni.

Источник фото: Фотобанк - unsplash.com

Общество Дом Лайфхак
28 декабря 2023 08:30
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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