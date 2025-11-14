«Это всё алкоголь»: натравивший собаку на петербурженку нашёл виновного

Семейная пара стала жертвой нападения владельца собаки бойцовской породы на одной из улиц Петербурга. Инцидент произошёл вечером 12 ноября, когда женщина с мужем направлялись в магазин по Парашютной улице.
В какой-то момент к ним подошёл мужчина и стал их оскорблять. Он агрессивно требовал от них уйти, но и специально подводил собаку ближе, несмотря на просьбы держать животное под контролем.
Пострадавшая рассказала, что в ходе драки ей разбили очки, лицо и голова оказались в крови, одежда также пострадала. Женщина после конфликта была вынуждена обратиться за медицинской помощью и пройти лечение в больнице.
В беседе с 78.ru виновник конфликта признал свою вину и объяснил своё поведение злоупотреблением спиртными напитками:
— Мне стыдно просто до слёз. Я ничего не помню, это всё алкашка, хоть дайте мне миллион долларов, я ничего не вспомню, — заявил он.
Между тем жильцы дома, где он живет, не раз сталкивались с агрессией этого мужчины и его собаки. Пострадавшие заявили, что намерены обратиться в полицию и продолжить добиваться разбирательства.
Ранее сообщалось, что в Петербурге теперь будут действовать обновленные правила для собачников. В частности, запрещено выгуливать животное в состоянии алкогольного опьянения.