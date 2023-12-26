Эту особенность русского транспорта немцы считают дикой: не поедут под страхом смерти

Любой русский транспорт пропитан особым колоритом, заметить который может только человек из-за границы. Для немцев же некоторые особенности считаются дикими. Они не согласятся повторить неудачный опыт, испытав его хотя бы раз в жизни.

Прежде всего речь идет о поездках в пригород, особенно в выходные. Путешественники не догадываются, что в эти дни большинство россиян отправляются на свои дачи. Несметное количество людей на перроне уже вводит их в ступор.

Далее начинается самое страшное: неорганизованная толпа пытается пробраться внутрь и поскорее занять места. Причем во главе обычно находятся безобидные старушки с баулами, которые готовы бороться за возможность усесться любыми способами. Эта картина ужасает педантичных приезжих из-за границы, говорится на Дзен-канале «Путешествия, туризм, наука».

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