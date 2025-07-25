«Омерзительная восьмерка» и S.T.A.L.K.A.C.H.A.: россияне придумывают названия сериалу об истории АвтоВАЗа

Открыт кастинг для всех желающих.

В этом году Самарская область готовится к большому событию — стартует масштабный кинопроект, который расскажет историю АвтоВАЗа.

Сериал, разбитый на три сезона по десять серий, заглянет в жизнь не только самого легендарного завода, но и всей обширной социальной сети вокруг него — людей с разных сфер: от заводчан до врачей и силовиков.

«Это история про людей, про семьи, про слом мироощущения и строительство нового миропорядка», — так охарактеризовал задумку продюсер Александр Островерх-Кванчиани.

Как заявили в пресс-службе администрации Самарской области, съемки начнутся этой осенью, а уже с сентября откроется кастинг, в котором может принять участие практически любой желающий из региона.

Касается не только АвтоВАЗа — взгляд на эпоху и людей

Повествование охватит период начиная с середины 1980-х годов и дойдет до наших дней, отображая ключевые моменты трансформаций общества и экономики.

Завод и регион — микрокосмы великих исторических перемен. В центре внимания — человеческие судьбы, переплетение личного и большого, бытового и государственного.

Проект ориентируется на сохранение исторической достоверности, в сценарий включены реальные прототипы и события, формирующие современный облик России.

Такой подход обещает глубину и аутентичность, делая сериал не только развлекательной картиной, но и важным документом эпохи.

Кастинг для всех — от профессионалов до простых жителей

Что может стать яркой особенностью этого сериала, так это уникальная гибкость в подборе актерского состава: кинокомпания приглашает к участию не только профи, но и «жителей региона», тех самых, кто живет и дышит жизнью Тольятти.

Такой демократичный подход позволит собрать максимально правдивую и разнообразную галерею персонажей и лиц, украшая картину живой энергией настоящих людей.

Продюсер отмечает, что ролей очень много, а съемочный процесс обещает быть насыщенным и динамичным.

Интернет иронизирует: народный ребрендинг и юмор

Новость о сериале мгновенно разлетелась в соцсетях, породив шквал шуток и мемов.

Пользователи активно придумывают альтернативные названия, среди которых «Фантастические твари и где их собирают», «Безумный таз», «Карты, деньги, два ведра» и даже S.T.A.L.K.A.C.H.A.

Смешные и острые пародии отражают особый настрой и уникальность восприятия проекта в российской интернет-культуре.

Этот народный фольклор добавляет дополнительный слой к восприятию сериала — он становится не просто историей, а частью широкой общественной и культурной дискуссии.м.