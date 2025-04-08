Гатчинский парк: когда откроются ворота в весну, и как сэкономить на входном билете

Сколько стоит вход в Гатчинский парк и как сэкономить.

В Гатчинском парке полным ходом идет подготовка к открытию летнего сезона, сообщили в пресс-службе Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Жителей и гостей города ждет прекрасный отдых в окружении природы и исторических памятников.

Весенние работы: подготовка к празднику

В настоящее время сотрудники парка убирают листву с газонов и рыхлят землю в цветниках у Восьмигранного пруда. Это необходимо для того, чтобы обеспечить растениям доступ кислорода и питательных веществ, чтобы они порадовали посетителей своей красотой.

Дата открытия

Парк откроется для посетителей 29 апреля. А это значит, что совсем скоро можно будет наслаждаться прогулками по живописным аллеям, любоваться прудами и архитектурными шедеврами.

Просушка скоро закончится

С 1 по 28 апреля Дворцовый парк закрыт на просушку, чтобы подготовиться к приему гостей. Когда все работы будут завершены, двери парка вновь распахнутся для всех желающих.

Абонементы для посещения Дворцового парка на весь сезон

Это отличный способ сэкономить и наслаждаться красотой парка в любое удобное время.

Стоимость входных билетов

Категория Стоимость Условия оформления Период действия Абонемент для местных жителей 200 руб. (на сайте) / 300 руб. (в киоске) Для жителей Гатчины и микрорайона «Речной». Требуется документ, подтверждающий место жительства или право собственности. Оформляется с 1 марта по 30 мая. Льготы не предусмотрены. С 29 апреля по 31 октября 2025 года Входной билет 200 руб. Для всех категорий посетителей. С 29 апреля по 31 октября 2025 года Льготный билет 100 руб. Для учащихся и пенсионеров РФ при наличии подтверждающих документов. С 29 апреля по 31 октября 2025 года Семейный билет 500 руб. Для двух взрослых и до трёх детей (7–16 лет). С 29 апреля по 31 октября 2025 года

Гатчинский парк – это прекрасное место для отдыха, прогулок и знакомства с историей.