Гатчинский парк: когда откроются ворота в весну, и как сэкономить на входном билете

В Гатчинском парке полным ходом идет подготовка к открытию летнего сезона, сообщили в пресс-службе Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Жителей и гостей города ждет прекрасный отдых в окружении природы и исторических памятников.
Весенние работы: подготовка к празднику
В настоящее время сотрудники парка убирают листву с газонов и рыхлят землю в цветниках у Восьмигранного пруда. Это необходимо для того, чтобы обеспечить растениям доступ кислорода и питательных веществ, чтобы они порадовали посетителей своей красотой.
Дата открытия
Парк откроется для посетителей 29 апреля. А это значит, что совсем скоро можно будет наслаждаться прогулками по живописным аллеям, любоваться прудами и архитектурными шедеврами.
Просушка скоро закончится
С 1 по 28 апреля Дворцовый парк закрыт на просушку, чтобы подготовиться к приему гостей. Когда все работы будут завершены, двери парка вновь распахнутся для всех желающих.
Абонементы для посещения Дворцового парка на весь сезон
Это отличный способ сэкономить и наслаждаться красотой парка в любое удобное время.
Стоимость входных билетов
|Категория
|Стоимость
|Условия оформления
|Период действия
|Абонемент для местных жителей
|200 руб. (на сайте) / 300 руб. (в киоске)
|Для жителей Гатчины и микрорайона «Речной». Требуется документ, подтверждающий место жительства или право собственности. Оформляется с 1 марта по 30 мая. Льготы не предусмотрены.
|С 29 апреля по 31 октября 2025 года
|Входной билет
|200 руб.
|Для всех категорий посетителей.
|С 29 апреля по 31 октября 2025 года
|Льготный билет
|100 руб.
|Для учащихся и пенсионеров РФ при наличии подтверждающих документов.
|С 29 апреля по 31 октября 2025 года
|Семейный билет
|500 руб.
|Для двух взрослых и до трёх детей (7–16 лет).
|С 29 апреля по 31 октября 2025 года
Гатчинский парк – это прекрасное место для отдыха, прогулок и знакомства с историей.