Где и когда в 2026 году пройдет автомобильная выставка MIMS Automobility?

С 25 по 28 августа 2026 года в Санкт-Петербурге пройдёт международная выставка MIMS Automobility Saint Petersburg — крупнейшее в России событие для автомобильной отрасли. Она посвящена запасным частям, автокомпонентам, оборудованию и товарам для технического обслуживания автомобилей. В 2026 году выставка отмечает 30-летний юбилей и впервые проводится в Санкт-Петербурге.
Место проведения
Мероприятие состоится в КВЦ «Экспофорум» (Санкт-Петербург, Пушкинский район, посёлок Шушары, Петербургское шоссе, 64, корп. 1). Экспозиция разместится в павильонах D, E, F, G и H.
Особенности выставки
Международный масштаб. Ожидается участие компаний из Китая, Турции, Индии, Южной Кореи, Венгрии, Вьетнама и других стран. Для многих иностранных участников выставка — возможность выйти на российский рынок и наладить диалог с дистрибьюторами, импортёрами и сервисными компаниями.
Юбилейный статус. MIMS Automobility 2026 — 30-е по счёту мероприятие, что придаёт событию особое значение.
Новые возможности. Переезд в Санкт-Петербург открывает доступ к новому региону и аудитории. Город выбран неслучайно: он зарекомендовал себя как промышленный и логистический центр с развитой инфраструктурой.
Фокус на тренды. Выставка отражает актуальные тенденции рынка, включая развитие электромобилей, альтернативных систем привода и цифровых решений для автобизнеса.
Разделы экспозиции
В рамках MIMS Automobility Saint Petersburg будут представлены:
- автозапчасти и автокомпоненты (двигатели, трансмиссия, ходовая часть, тормоза и др.);
- оборудование для диагностики и ремонта;
- аксессуары и тюнинг;
- аккумуляторы и автоэлектроника;
- масла, автохимия и мойки;
- ПО и IT-решения для автобизнеса;
- альтернативные системы привода и топлива, подключаемые автомобили.