Какие города есть в Ленинградской области?

В Ленинградской области насчитывается 36 городов.

В Ленинградской области насчитывается 36 городов, среди которых есть как крупные современные населённые пункты, так и исторические поселения с многовековой историей. Некоторые из них хранят следы древних цивилизаций, другие связаны с ключевыми событиями российской истории, а третьи стали центрами промышленности и науки.

Гатчина

Столица Ленинградской области с 2021 года. Город известен дворцово-парковым ансамблем, который включает Большой Гатчинский дворец — бывшую императорскую резиденцию. Дворец построен по проекту архитектора Антонио Ринальди в 1781 году. В нём можно увидеть парадные залы, личные покои императоров, дворцовую церковь и подземный ход.

Старая Ладога

Одно из древнейших поселений на территории России. Считается, что именно здесь в 862 году начал править варяг Рюрик, призванный на княжение славянскими племенами.

Главная достопримечательность — Староладожская крепость, построенная в XIII веке. Сегодня это музей-заповедник с экспозициями, посвящёнными истории края. На территории крепости сохранились четыре из пяти башен: Климентовская, Воротная, Стрелочная и Раскатная.

Кингисепп

Город основан в 1384 году как крепость Ям для защиты от шведов. В 1922 году переименован в честь эстонского революционера Виктора Кингисеппа.

Главная достопримечательность — Екатерининский собор (1764–1782 гг.), построенный по проекту Антонио Ринальди. Это пятиглавый храм в стиле переходного периода от барокко к классицизму.

Лодейное Поле

Город называют «колыбелью Балтийского флота». В 1703 году по указу Петра I здесь были заложены Олонецкие верфи, со стапелей которых сошёл первый в России фрегат «Штандарт».

Достопримечательность — музей «Домик Петра I», расположенный в здании, где император жил во время строительства верфей.

Шлиссельбург

Город известен крепостью Орешек (сейчас — Шлиссельбургская крепость), основанной в XIV веке. Она играла важную роль в защите северо-западных рубежей России.

Другие города Ленинградской области

Среди других городов можно назвать: