С 1993 года на рынке: почему банкротится провайдер «ТВ-ИКС» из Петербурга

Петербургский провайдер интернета и кабельного ТВ «ТВ-ИКС», присутствующий на рынке с 1993 года, обратился в Арбитражный суд с заявлением о банкротстве.
Это решение рассматривается как способ финансового восстановления и защиты от кредиторских претензий, при этом компания намерена продолжать работу, сообщил гендиректор Алексей Холмецкий, передает РБК.
По его словам, обращение стало вынужденной мерой, поскольку фирма не в силах удовлетворить требования кредиторов в установленные законом три месяца.
Ключевые проблемы возникли из-за последствий пандемии 2020 года и недавних геополитических потрясений, включая валютные риски по договорам с зарубежными правообладателями.
«ТВ-ИКС» обслуживает примерно 50 тысяч квартир в Московском и Василеостровском районах. Согласно данным СПАРК, в 2025 году выручка составила 13,6 млн рублей, а чистая прибыль — 181 тысячу рублей.