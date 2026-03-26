С 1993 года на рынке: почему банкротится провайдер «ТВ-ИКС» из Петербурга
2 стакана под дерево – и собираем по 100 кг вишни и сливы в год: корзин для урожая не хватит  Полезное
Лидер России: Петербург выделил бизнесу 104 млрд, перевыполнив план на 68% Город
Старый куст смородины снова завалит вас урожаем: простой способ, о котором молчат Полезное
Нежный салат из пекинской капусты за 7 минут: быстро, полезно, вкусно - если гости на пороге Полезное
«Каретная» на горизонте: строители дошли до участка будущей станции Город
С 1993 года на рынке: почему банкротится провайдер «ТВ-ИКС» из Петербурга

Опубликовано: 26 марта 2026 10:30
 Проверено редакцией
Компания не может выполнить требования кредиторов в трёхмесячный срок.

Петербургский провайдер интернета и кабельного ТВ «ТВ-ИКС», присутствующий на рынке с 1993 года, обратился в Арбитражный суд с заявлением о банкротстве.

Это решение рассматривается как способ финансового восстановления и защиты от кредиторских претензий, при этом компания намерена продолжать работу, сообщил гендиректор Алексей Холмецкий, передает РБК.

По его словам, обращение стало вынужденной мерой, поскольку фирма не в силах удовлетворить требования кредиторов в установленные законом три месяца.

Ключевые проблемы возникли из-за последствий пандемии 2020 года и недавних геополитических потрясений, включая валютные риски по договорам с зарубежными правообладателями.

«ТВ-ИКС» обслуживает примерно 50 тысяч квартир в Московском и Василеостровском районах. Согласно данным СПАРК, в 2025 году выручка составила 13,6 млн рублей, а чистая прибыль — 181 тысячу рублей.

Автор:
Юлия Аликова
