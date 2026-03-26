Москва – Петербург за 2 часа 15 минут: ВСМ запустит поезда на 16 вагонов в пиковые дни
Москва – Петербург за 2 часа 15 минут: ВСМ запустит поезда на 16 вагонов в пиковые дни

Опубликовано: 26 марта 2026 09:30
 Проверено редакцией
Стандартный состав ВСМ состоит из восьми вагонов.

На высокоскоростной магистрали, связывающей Москву и Петербург, в периоды повышенного спроса составы поездов будут увеличивать до 16 вагонов, чтобы расширить пассажирскую вместимость, сообщили в официальном канале проекта.

Увеличение числа мест

Стандартный состав ВСМ включает восемь вагонов и рассчитан примерно на 460 пассажиров. При высокой загрузке поезда будут ходить в сцепке «8+8», что позволит перевозить значительно больше людей без снижения уровня обслуживания.

Технические особенности ВСМ

ВСМ станет первой в России специализированной двухпутной электрифицированной линией, предназначенной для движения поездов со скоростью от 200 до 400 километров в час.

Полное открытие магистрали между Москвой и Петербургом запланировано на 2028 год, после чего время в пути составит около 2 часов 15 минут.

Автор:
Юлия Аликова
